182 éve csendült fel először a Himnusz, Erkel Ferenc megzenésítése történelmet írt

1844. július 2-án a pesti Nemzeti Színházban hangzott fel először nyilvánosan a Himnusz Erkel Ferenc által komponált dallamával. Kölcsey Ferenc verse ugyan már 1823-ban megszületett, a megzenésített változat bemutatója jelentette azt a történelmi pillanatot, amely hosszú távon meghatározta a magyar nemzeti identitást.

A Himnusz ma is a magyar nemzeti ünnepek és hivatalos események meghatározó része

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Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Több mint húsz évvel később Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdetett a mű megzenésítésére. A pályázatot Erkel Ferenc nyerte meg, alkotását pedig 1844. július 2-án mutatták be a közönség előtt – számolt be róla a FelvidékMa.

A Himnusz bemutatója a Nemzeti Színházban

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) történeti összefoglalója szerint a korabeli sajtó is elismerően fogadta Erkel Ferenc művét. A Honderü című lap így fogalmazott:

...Most csak az van hátra, hogy Erkelünk' gyönyörű hymnusát többször adassék alkalom hallani, megismerni, megtanulni, annak jelessége kezeskedik, hogy az nem sokára a legnagyobb népszerűséget vivandja ki magának, s valódi magyar néphymnussá válandik...

A Himnusz bemutatásakor a magyar közéletben már fontos szerepet töltött be Vörösmarty Mihály Szózata. Egressy Béni megzenésítésével 1843-ban mutatták be, és a reformkorban sokan ezt tekintették a nemzet dalának.

Az 1840-es évek közepére azonban a két alkotás fokozatosan egymás mellett élt a nemzeti ünnepségeken. A Himnuszt és a Szózatot egyaránt rendszeresen énekelték, az 1848–49-es szabadságharc idején is mindkettő fontos nemzeti jelképpé vált.

A szabadságharc leverését követően a Habsburg hatóságok az osztrák császári himnuszt tették kötelezővé, miközben a magyar nemzeti jelképek használatát korlátozták. Erkel Ferenc ennek ellenére 1850-ben három alkalommal is előadta a Himnuszt a Nemzeti Színházban, amiért a művet évekre betiltották.

A Himnusz azonban tovább élt a magyar közösségekben, majd az 1860-as évektől ismét egyre gyakrabban csendült fel nyilvános rendezvényeken. Népszerűsége ekkor már meghaladta a Szózatét.