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Himnusz

182 éve csendült fel először a Himnusz, Erkel Ferenc megzenésítése történelmet írt

58 perce
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182 éve, 1844. július 2-án hangzott fel először nyilvánosan Erkel Ferenc zenéjével Kölcsey Ferenc költeménye a pesti Nemzeti Színházban. A Himnusz bemutatója mérföldkőnek számított a magyar nemzeti kultúra történetében, még akkor is, ha a korszakban a Szózat népszerűsége kezdetben nagyobb volt. A mű később fokozatosan vált a magyarság legfontosabb nemzeti imádságává.
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HimnuszKölcsey Ferencnemzeti jelképek

1844. július 2-án a pesti Nemzeti Színházban hangzott fel először nyilvánosan a Himnusz Erkel Ferenc által komponált dallamával. Kölcsey Ferenc verse ugyan már 1823-ban megszületett, a megzenésített változat bemutatója jelentette azt a történelmi pillanatot, amely hosszú távon meghatározta a magyar nemzeti identitást.

A Himnusz ma is a magyar nemzeti ünnepek és hivatalos események meghatározó része Students attend the first day of school ceremony at the newly established Taras Chevtchenko bilingual primary school for ethnic Ukrainians in the building of Erkel Ferenc preliminary school in Budapest on September 1, 2025. Despite strained bilateral relations between multiple schools opened in recent years in Hungary serving ethnic Ukrainian students. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A Himnusz ma is a magyar nemzeti ünnepek és hivatalos események meghatározó része
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Több mint húsz évvel később Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdetett a mű megzenésítésére. A pályázatot Erkel Ferenc nyerte meg, alkotását pedig 1844. július 2-án mutatták be a közönség előtt – számolt be róla a FelvidékMa.

A Himnusz bemutatója a Nemzeti Színházban

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) történeti összefoglalója szerint a korabeli sajtó is elismerően fogadta Erkel Ferenc művét. A Honderü című lap így fogalmazott:

...Most csak az van hátra, hogy Erkelünk' gyönyörű hymnusát többször adassék alkalom hallani, megismerni, megtanulni, annak jelessége kezeskedik, hogy az nem sokára a legnagyobb népszerűséget vivandja ki magának, s valódi magyar néphymnussá válandik...

A Himnusz bemutatásakor a magyar közéletben már fontos szerepet töltött be Vörösmarty Mihály Szózata. Egressy Béni megzenésítésével 1843-ban mutatták be, és a reformkorban sokan ezt tekintették a nemzet dalának.

Az 1840-es évek közepére azonban a két alkotás fokozatosan egymás mellett élt a nemzeti ünnepségeken. A Himnuszt és a Szózatot egyaránt rendszeresen énekelték, az 1848–49-es szabadságharc idején is mindkettő fontos nemzeti jelképpé vált.

A szabadságharc leverését követően a Habsburg hatóságok az osztrák császári himnuszt tették kötelezővé, miközben a magyar nemzeti jelképek használatát korlátozták. Erkel Ferenc ennek ellenére 1850-ben három alkalommal is előadta a Himnuszt a Nemzeti Színházban, amiért a művet évekre betiltották.

A Himnusz azonban tovább élt a magyar közösségekben, majd az 1860-as évektől ismét egyre gyakrabban csendült fel nyilvános rendezvényeken. Népszerűsége ekkor már meghaladta a Szózatét.

A Himnusz máig a magyar nemzet jelképe

A Himnusz több mint másfél évszázadon át a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb szimbólumává vált. Története során politikai változások, tiltások és történelmi fordulatok ellenére is megőrizte kiemelt szerepét.

Erkel Ferenc megzenésítése és Kölcsey Ferenc költeménye együtt vált a magyar kultúra meghatározó örökségévé, amely napjainkban is a nemzeti ünnepek és hivatalos események elengedhetetlen része.

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