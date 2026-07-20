A valóság is mesének tűnik majd Hobo Mesél az erdő koncertjén – Exkluzív interjú!

Hobo a Medvevára hangoskönyvvel időutazásra hívja közönségét, a Mesél az erdő koncerten pedig a Vadászat és a Medvevára világát kapcsolja össze. Ahogy a koncertre hívó soraiban írta: „Adódott a lehetőség a Budapest Parkban, hogy megteremtsek egy olyan világot, amelyben a valóság mesének tűnhet. Ehhez pedig felhasználok bábszínészt, táncos bohócot, élőképet, vetítést, vásári kikiáltót, idomított medvét – ez vajon ki lehet? – és egy ezeréves vasorrú bábát. Megjelenítjük majd Furfangos Nyesztyerkát, a Bolondot, a tisztelendő Hordó apátot, Robin Hoodot, Csapajevet, nyulat, farkast, tigrist, lotyókat, lókupecet.”

Hobo a Medvevára előadáson (Fotó: Földes Borbála)

Hobo a Mesél az erdő koncertről árult el részleteket

– Hamarosan megjelenik a Medvevára hangoskönyv, amelyet dedikálni is fog július 21-én, 16 órától Budapesten, a Polo Pubban. Mit kap kézhez a közönség?

– Ez egy összefüggő mű, amit a Nemzeti Színházban is játszom. Hangoskönyv formájában jelenik meg, tizenhét dallal. Az egész egy időutazás: a jelenben kezdődik az első számú krónikás belépőjével, majd elindul egy élő utazás a lovagvárak korába.

A történet arról szól, hogy milyenek voltak az emberek és vajon jobb volt-e az életük. A krónikás végigjárja az utat, majd visszatér a jelenbe.

Az első és az utolsó dal a jelenben játszódik, a többi a lovagkorban. Megjelennek az akkori szokások, ünnepek, vallás és a lovagkor szereplői: az arisztokrácia, a herceg, a papok, a parasztság, a koldus és a lotyó. Megjelenik a vár ura, a herceg, a hozzá érkező vendégek, alabárdosok, szolgálók, cselédek. Egy egész világ elevenedik meg.Van tömlöc, tavaszünnepség, húsvéti szertartás, táncoló emberek a falu közepén. A krónikás beszámol arról, mit látott abban a korban, és felteszi a kérdést: vajon jobb volt-e akkor, mint most?

– Kinek ajánlja a Medvevárát?

– Soha, senkinek nem ajánlok semmit.

Amit én csinálok, annak nincs célközönsége. Bárkinek szól, aki fogékony rá.

Az én közönségem hozzászokott ahhoz, hogy ha megjelenik egy lemez vagy egy könyv, megveszi és felteszi a polcra. Én is ilyen vagyok a Rolling Stones-szal. Le lehet tölteni, de engem az nem érdekel, meg akarom venni a CD-t, hogy odarakjam a többi háromszáz Rolling Stones-kiadvány mellé. A közönség elvárja, hogy új művekkel álljak elő. Nekem pedig a következő két évem is tele van ötletekkel. Az egyik dolog nyereséges, a másik veszteséges, de a végeredmény az érdekes.