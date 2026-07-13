Egy ideiglenes reklámból született meg Hollywood legismertebb szimbóluma

A feliratot a Hollywood Hills domboldalán helyezték el a Hollywoodland nevű ingatlanfejlesztés népszerűsítésére. A beruházás mögött Harry Chandler, a Los Angeles Times kiadója állt. A korabeli beszámolók szerint a Hollywoodland tábla megépítése mintegy 21 ezer dollárba került, ami az akkori viszonyok között jelentős összegnek számított – számolt be róla a Hollywood Sign.

103 éve került a hegyoldalba a Hollywoodland felirat

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Az eredeti felirat 13 betűből állt – HOLLYWOODLAND –, a betűk közel 13 méter magasak és mintegy 9 méter szélesek voltak. A szerkezetet több ezer izzó világította meg, amelyek éjszakánként külön-külön villantották fel a „HOLLY”, a „WOOD” és a „LAND” szavakat, majd egyszerre a teljes feliratot is.

Ideiglenesnek szánták a Hollywoodland táblát

A táblát eredetileg mindössze másfél évig kívánták a helyén tartani, mert úgy számoltak, hogy ennyi idő alatt értékesítik a lakópark telkeit. A felirat azonban megmaradt, és idővel Los Angeles, majd az amerikai filmipar egyik legismertebb jelképévé vált.

Az 1923-ban felállított Hollywoodland feliratból 1949-ben Hollywood lett

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A Hollywood feliratot számos legenda övezi. Ezek közül az egyik legismertebb Peg Entwistle brit születésű színésznőhöz kapcsolódik, aki 1932-ben a felirat „H” betűjéről leugorva vesztette életét. Emiatt egyesek szerint a helyszín kísértetjárta, erre azonban nincs bizonyíték.

A felirat kulturális jelentőségét mutatja, hogy az eredeti szerkezet egyik darabját 2005-ben árverésen értékesítették, 2017-ben pedig ismeretlenek rövid időre „Hollyweed” felirattá alakították, miután Kaliforniában engedélyezték a marihuána rekreációs célú használatát – írja az EFE.