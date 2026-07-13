Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hollywoodland

Egy ideiglenes reklámból született meg Hollywood legismertebb szimbóluma

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1923. július 13-án állították fel a Los Angeles fölé magasodó Hollywoodland feliratot, amely eredetileg nem a filmipar jelképeként, hanem egy új lakópark reklámjaként készült. A kezdetben ideiglenes reklámnak szánt tábla az elmúlt évszázad során a világ egyik legismertebb kulturális szimbólumává vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywoodlandfeliratszimbólum

A feliratot a Hollywood Hills domboldalán helyezték el a Hollywoodland nevű ingatlanfejlesztés népszerűsítésére. A beruházás mögött Harry Chandler, a Los Angeles Times kiadója állt. A korabeli beszámolók szerint a Hollywoodland tábla megépítése mintegy 21 ezer dollárba került, ami az akkori viszonyok között jelentős összegnek számított – számolt be róla a Hollywood Sign.

Az 1923-ban felállított Hollywoodland feliratból 1949-ben Hollywood lett Fotó: Northfoto
103 éve került a hegyoldalba a Hollywoodland felirat
Fotó: Northfoto

Az eredeti felirat 13 betűből állt – HOLLYWOODLAND –, a betűk közel 13 méter magasak és mintegy 9 méter szélesek voltak. A szerkezetet több ezer izzó világította meg, amelyek éjszakánként külön-külön villantották fel a „HOLLY”, a „WOOD” és a „LAND” szavakat, majd egyszerre a teljes feliratot is.

Ideiglenesnek szánták a Hollywoodland táblát

A táblát eredetileg mindössze másfél évig kívánták a helyén tartani, mert úgy számoltak, hogy ennyi idő alatt értékesítik a lakópark telkeit. A felirat azonban megmaradt, és idővel Los Angeles, majd az amerikai filmipar egyik legismertebb jelképévé vált.

Hollywood
Az 1923-ban felállított Hollywoodland feliratból 1949-ben Hollywood lett 
Fotó: Unsplash

Az 1940-es évekre a szerkezet állapota jelentősen leromlott. A felújítás során, 1949-ben eltávolították a „LAND” részt, így a felirat azóta HOLLYWOOD néven ismert. A ma látható acélszerkezetű betűket 1978-ban építették meg teljes egészében újra, megőrizve az eredeti méreteket és elhelyezkedést.

A Hollywood feliratot számos legenda övezi. Ezek közül az egyik legismertebb Peg Entwistle brit születésű színésznőhöz kapcsolódik, aki 1932-ben a felirat „H” betűjéről leugorva vesztette életét. Emiatt egyesek szerint a helyszín kísértetjárta, erre azonban nincs bizonyíték.

A felirat kulturális jelentőségét mutatja, hogy az eredeti szerkezet egyik darabját 2005-ben árverésen értékesítették, 2017-ben pedig ismeretlenek rövid időre „Hollyweed” felirattá alakították, miután Kaliforniában engedélyezték a marihuána rekreációs célú használatát – írja az EFE.

Ez is érdekelheti

Félmillió felvétel semmisült meg a lángokban: ez Hollywood legsúlyosabb vesztesége

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!