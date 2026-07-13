Egy ideiglenes reklámból született meg Hollywood legismertebb szimbóluma

A feliratot a Hollywood Hills domboldalán helyezték el a Hollywoodland nevű ingatlanfejlesztés népszerűsítésére. A beruházás mögött Harry Chandler, a Los Angeles Times kiadója állt. A korabeli beszámolók szerint a Hollywoodland tábla megépítése mintegy 21 ezer dollárba került, ami az akkori viszonyok között jelentős összegnek számított – számolt be róla a Hollywood Sign.
Az eredeti felirat 13 betűből állt – HOLLYWOODLAND –, a betűk közel 13 méter magasak és mintegy 9 méter szélesek voltak. A szerkezetet több ezer izzó világította meg, amelyek éjszakánként külön-külön villantották fel a „HOLLY”, a „WOOD” és a „LAND” szavakat, majd egyszerre a teljes feliratot is.
Ideiglenesnek szánták a Hollywoodland táblát
A táblát eredetileg mindössze másfél évig kívánták a helyén tartani, mert úgy számoltak, hogy ennyi idő alatt értékesítik a lakópark telkeit. A felirat azonban megmaradt, és idővel Los Angeles, majd az amerikai filmipar egyik legismertebb jelképévé vált.
A Hollywood feliratot számos legenda övezi. Ezek közül az egyik legismertebb Peg Entwistle brit születésű színésznőhöz kapcsolódik, aki 1932-ben a felirat „H” betűjéről leugorva vesztette életét. Emiatt egyesek szerint a helyszín kísértetjárta, erre azonban nincs bizonyíték.
A felirat kulturális jelentőségét mutatja, hogy az eredeti szerkezet egyik darabját 2005-ben árverésen értékesítették, 2017-ben pedig ismeretlenek rövid időre „Hollyweed” felirattá alakították, miután Kaliforniában engedélyezték a marihuána rekreációs célú használatát – írja az EFE.
Az 1940-es évekre a szerkezet állapota jelentősen leromlott. A felújítás során, 1949-ben eltávolították a „LAND” részt, így a felirat azóta HOLLYWOOD néven ismert. A ma látható acélszerkezetű betűket 1978-ban építették meg teljes egészében újra, megőrizve az eredeti méreteket és elhelyezkedést.