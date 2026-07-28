„Ez a legvadabb Carmen, amit valaha játszottak” – Juronics Tamás radikális rendezéssel tér vissza a Dóm térre

Készül a monumentális díszlet (Fotó: Délmagyar)

Minden korosztályhoz szólnak

A produkció kifejezetten a Dóm tér monumentális adottságaira készült. A cél a fiatalok és a szélesebb rétegek megszólítása egy valóságosabb játékmóddal: „Reméljük, hogy a nézők széles rétegét megmozdítja, nem csak az operarajongókat. Hiszek abban is, hogy ezek a külsőségek vagy elemek is tudják befolyásolni azt a döntést, hogy valaki megnézze az előadást. Miközben a darab működtetése nagyon is hagyományos módon történik, leginkább olyan realisztikus környezetet, elemeket és játékmódot keresünk, amiben minél inkább igazolható az adott karakterek működése, és azt hitelesen tudjuk előadni. Ez az előadás próbálja meg elkerülni az opera sokszor stilizált színpadi jelenlétét, és egyfajta filmszerű játékkal, valóságérzettel visszaadni a történet belső igazságait” – részletezte Juronics Tamás.

40 éve él Szegeden

A rendező számára Szeged ráadásul nem csupán egy helyszín, hanem az otthona: „Ez az én városom, most már lassan negyven éve, ez nem is kérdés a szegediek és a magam számára sem. A Dóm térhez pedig nagyon régi kapcsolat fűz” – árulta el. Juronics felidézte azt is, hogy az 1986-os Jézus Krisztus Szupersztárban való szereplése határozta meg a döntését, hogy a városhoz szerződjön. Azóta számtalan balett, musical és opera (legutóbb a 2022-es Traviata) után tér vissza a térre: „Nagyon sok műhöz van itt közöm, és nagyon szeretem ennek a térnek az adottságait, a különlegességét. Az is épít, hogy sok emberhez lehet szólni egyszerre, ennek egészen különleges varázsa van” – jegyezte meg.

Juronics Tamás szegediként ezerszállal kötődik a városhoz (Fotó: Délmagyar)

A legvadabb Carmen lesz?

A próbafolyamat komoly drámai munkáját a stáb sok humorral egyensúlyozza: „A humor mindig jelen van, főleg egy ilyen jó közösségben, amellyel most itt dolgoztunk. Mester Vikivel nagyon sokat viccelődünk, még akkor is, ha az adott helyzetnek megvan a maga drámaisága. Miközben keressük az utat, hogy ezt hogyan hozzuk létre, rengeteget szórakozunk és jól érezzük magunkat, de a cél mindig az, hogy megtaláljuk a drámai pontok igazságát.” A közös munka során a címszereplő is új oldalát mutatta meg: „Mester Viki esetében, aki huszonéves kora óta játssza ezt a szerepet, mégis tudtam olyan mondatokat mondani, amik átértékelték az eddigi gondolatait. Ebben a rendezésben bizony más módon kell játszania, mint eddig. Ő maga állította, hogy ez a legvadabb Carmen, amit valaha játszott. Ez azt igazolja, hogy a hagyományos, stilizált játékot megpróbáljuk valóságosabbá, igazibbá tenni, és ez megjelenik ebben a vadságban, a mély és vad érzelmekben is, amik a szereplőket vezérlik”– zárta a gondolatait Juronics Tamás.