Nem csak a strandolás miatt érdemes a Balatonra menni: legendás magyar festők képeit állították ki

Tizenhatodik alkalommal rendezi meg hagyományos nyári aukciós kiállítását a Pintér Galéria és Aukciósház. A kiállítás tematikája idén is a Balaton, nyár, szerelem hármasára épül, így a látogatók nem csupán egy aukciós best of válogatást láthatnak, hanem egy különleges hangulatú művészeti utazás részesei is lehetnek.

A Pintér Galéria különleges kiállítása: a művek évtizedekig magángyűjteményekben rejtőztek (Fotó: Pintér Galéria)

A Pintér Galéria és Aukciósház különleges aukciós kiállítása

Az idei esemény is gazdag kínálattal várja az érdeklődőket: összesen háromszáz klasszikus és kortárs műalkotást tekinthetünk meg. A gyűjtemény egyharmada Balatonfüreden, a Vaszary Galériában, kétharmada pedig Gyulakeszin, a Pinter Art Hangar új, ezer négyzetméteres Balaton-felvidéki galériájában kapott helyet. Forgács Gergely, a Pintér Galéria és Aukciósház vezetője elmondta:

A kiállításon számos olyan alkotás szerepel, amelyek évtizedekig magángyűjteményekben rejtőztek. Az aukciós tárlat legnagyobb szenzációja Ferenczy Noémi Fahordók (1932) című nagyméretű falikárpitja. A mű fotóval szerepel az életmű-katalógusban mint lappangó alkotás, most azonban egy ausztrál magángyűjteményből tért haza Magyarországra.

Ugyanebből a gyűjteményből érkezett vissza Szinyei Merse Pál Pogányság című munkája, Mednyánszky László vízpartot ábrázoló tájképe, László Fülöp hölgy portréja, valamint Rippl-Rónai József alvó Lazarine-t megörökítő festménye is. A hosszú évtizedek után hazatért műalkotásokat a magyar közönség most ismét megcsodálhatja és licitálhat is rájuk. A Vaszary Galéria tárlatának egyik különleges darabja L. Bertini (eredeti nevén Karl Kaufmann) velencei látképe. A XIX. század egyik legtermékenyebb tájképfestője lenyűgöző részletességgel örökítette meg a lagúnák városát, így a néző úgy érezheti, mintha maga is Velencében lenne. Érdekesség, hogy az osztrák festőművész pályafutása során műveit több tucat különböző álnéven szignálta.

A kiállításon a magyar festészet legjelentősebb alkotói közül mások mellett Koszta József, Rippl-Rónai József, Csók István, Egry József, Czóbel Béla, Márffy Ödön, Kmetty János, Kádár Béla, Gráber Margit, Ámos Imre, Anna Margit, Hollósy Simon, ifjabb Markó Károly, Czigány Dezső, Szőnyi István, Bertnáth Aurél, Ziffer Sándor és Bornemissza László művei is helyet kaptak.

Csók István egyik festményén egyszerre jelenik meg kedvenc modellje, lánya, Züzü és a Balaton, míg Bornemissza László mesebeli városai ma is a gyűjtők kedvelt darabjai közé tartoznak. A balatoni táj számos festőt megihletett Mednyánszky Lászlótól Egry Józsefig, így a Balatonhoz kötődő alkotások különösen erős egységet alkotnak a tárlaton. Az aukciós kiállítás egyik izgalmas felfedezése Fenyő György (1904-1978) nagyméretű portréja. A Nyugat egyik alapítójának, Fenyő Miksának a fia a magyar festészet kevéssé ismert alakja volt. Kmetty Jánostól és Berény Róberttől tanult, később Németországban és Franciaországban is képezte magát. Festészetén jól érzékelhető Cézanne és Matisse hatása, életműve azonban a történelem viharai miatt hosszú időre feledésbe merült. A klasszikus mesterek mellett kortárs alkotók munkái is helyet kaptak a válogatásban. A teljesség igénye nélkül szerepelnek az aukciós kiállítás anyagában Péterfy Ábel, Weiler Péter, Osgyányi Sára, Vinkó Leó, Bereczki Kata, Hencze Tamás, Keserű Ilona, Istók Bernadett, Naomi Devil festményei, valamint Nagy Géza különleges fémszobrai.

A nyári aukciós kiállítás augusztus 15-én élő árveréssel zárul a balatonfüredi Vaszary Galériában, amelyen online is rész lehet venni.

Addig azonban még bárki megtekintheti a különleges válogatást, amely a magyar festészet ritkán látható remekműveit és a kortárs alkotók munkáit egyaránt felvonultatja. Az árverés online katalógusa megtekinthető a pinteraukcio.hu oldalon.