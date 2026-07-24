Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új, ideiglenes Döntőbizottságait

A közlemény szerint a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságok tagsága megegyezik és mindkét testület elnöke dr. Tóth Csaba.
Kinevezték az új Döntőbizottságokat
Az új Döntőbizottságok elsődleges célja, hogy feldolgozzák és elbírálják az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatokat és a legszükségesebb, sürgős döntések szintjén biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára.
Mint írják: a Döntőbizottságok a fenti feladatokra és az átmeneti időszakra tekintettel a korábban érvényben lévő forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázati lehetőségeket 2026. július 24-vel átmenetileg leállítják.
Új pályázatokat a Nemzeti Filmintézet várhatóan ősszel felálló, új vezetősége ír majd ki.
Ugyanakkor a forgalmazási (terjesztési), marketing és egyedi pályázatokat az átmenetei időszakban is befogad a Nemzeti Filmintézet, ezeket az illetékes döntőbizottságok elbírálják, lehetővé téve a folyamatban lévő projektek, egyebek mellett az Inkubátor program, filmszakmai rendezvények és fesztiválok megvalósulását – olvasható a közleményben.