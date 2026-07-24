Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új, ideiglenes Döntőbizottságait

A közlemény szerint a Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságok tagsága megegyezik és mindkét testület elnöke dr. Tóth Csaba.

Kinevezték az új Döntőbizottságokat Fotó: Hihitetlin / Shutterstock

Kinevezték az új Döntőbizottságokat

Az új Döntőbizottságok elsődleges célja, hogy feldolgozzák és elbírálják az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatokat és a legszükségesebb, sürgős döntések szintjén biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára.

Mint írják: a Döntőbizottságok a fenti feladatokra és az átmeneti időszakra tekintettel a korábban érvényben lévő forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázati lehetőségeket 2026. július 24-vel átmenetileg leállítják.

Új pályázatokat a Nemzeti Filmintézet várhatóan ősszel felálló, új vezetősége ír majd ki.

Ugyanakkor a forgalmazási (terjesztési), marketing és egyedi pályázatokat az átmenetei időszakban is befogad a Nemzeti Filmintézet, ezeket az illetékes döntőbizottságok elbírálják, lehetővé téve a folyamatban lévő projektek, egyebek mellett az Inkubátor program, filmszakmai rendezvények és fesztiválok megvalósulását – olvasható a közleményben.

