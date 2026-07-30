Lenyűgöző történelmi utazás: káprázatos rekonstrukciók a Kurultajon

A Magyar Turán Szövetség és Magyar Turán Alapítvány által életre hívott grandiózus Magyar Törzsi Gyűlés, idén minden eddiginél látványosabb programelemekkel, monumentális hadi bemutatókkal, történelmi vásártérrel és egyedülálló tudományos kiállításokkal várja Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepének, a Kurultajnak látogatóit.
Mutatjuk a Kurultaj legfontosabb részleteit
Helyszín: Bugac, Bács-Kiskun vármegye
Időpont: 2026. augusztus 14–16. Belépés:
A rendezvény teljes területe ingyenesen látogatható.
Részletes program: https://kurultaj.hu/2026/07/2026-evi-kurultaj-reszletes-program/
Mint ismert, az első magyar részvétellel (Kárpát-medencei magyar küldöttek) megtartott Kurultaj 2007-ben volt, Kazakisztánban. Ezen az ünnepségen a kazakisztáni Madjar nevű törzs ünnepelte létét és rokonságát a magyar néppel. A rokonságot Bíró András Zsolt antropológus 2006 -os genetikai expedíciója és a magyar antropológus valamint tudományos munkatársai (BIOSZI genetikusai) bizonyították be tudományosan.
Az első Kurultaj rendezvény hatalmas sikerrel és a kazak médiák nagy érdeklődésével zárult. A törzsi gyűlés végén a vezetők megállapodtak, hogy a következő évben Magyarországon tartanak Kurultajt, ahova a Madjar törzs képviselői is ellátogatnak.
A magyarországi Kurultaj több mint harminc hagyományőrző csapat részvételével valósult meg. A magyar emberek tízezrével érkeztek a megható és egyben a magyar összefogás tekintetében páratlan sikerű, három napos ünnepre. A rendezvényen részt vett egy 40 tagú kazakisztáni küldöttség is, köztük a madjarok. Megerősödött a megújulásra képes nemzeti gondolat, amely összefogásra kész a keleti testvérnépekkel is.
Az életfánál megesküdtek a szervezők, hogy attól kezdve kétévente Kurultajt - Törzsi Gyűlést tartanak. Azóta eltelt 18 év, a 2026-os rendezvény a 9-ik a sorban.
A Magyar-Turán Alapítványról
A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány a Kárpát-medencei magyar hagyományőrzés összefogásának, a magyar őstörténet kutatásának és a rokon sztyeppei nomád népek kulturális kapcsolatainak ápolásáért felelős szervezet. Legfőbb rendezvényük a világhírűvé vált Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés.
A 2026-os Kurultaj legfőbb számai és „LEG”-jei:
· Tudományos kongresszus: A Türk Akadémia éves régészeti kongresszusán a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum is részt vesz.
· A legnagyobb összefogás: Több mint 20 rokon nemzet delegációja érkezik Bugacra a hun-türk tudatú világ minden tájáról.
· A legnagyobb pusztai sereg: Több, mint 2 ezer lovas és gyalogos hadi hagyományőrző vonul fel korhű páncélzatban, fegyverzettel.
· Több, mint 50 ingyenes program: A hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből.
· A legnagyobb nomád építmény: Idén is központi látványosság a világ legnagyobb szétszedhető természetes jurtája, az „Attila Sátra” monumentális régészeti kiállításnak ad otthont:”Ordosztól az Őrségig” avagy „A hunok, türkök, magyarok kincsei” – nagyszabású régészeti-antropológiai tárlat, valamint különleges Kárpát-medencei, Közép és Belső ázsiai ékszerek és fegyver rekonstrukciók várják a vendégeket.
· A legnagyobb történelmi vásár: A Kárpát-medence egyik legnagyobb kézműves vására több mint száz minősített mesterember részvételével. A buharai bazárra emlékeztető ”Keleti bazár” kupolás főbejáratának előterében pedig, üzbég, türkmén, azerbajdzsáni és ujgur kézműves kiállítások és vásárterek várják az érdeklődőket. Emellett kazak, kirgiz és mongol bemutató jurták (néprajzi kiállítás, vásár) lesznek látogathatók.
· Hatalmas látogatottság: Idén is nagy érdeklődésre számítanak a szervezők. Három nap alatt korábban a kétszázezret is meghaladó hazai és külföldi látogató zarándokolt el a helyszínre, ami Európa legnagyobb hagyományőrző eseményévé emelte a Kurultajt.
Kiemelt programok és látványosságok:
· Lenyűgöző korabeli esküvő: A nagyszabású „Nomád Vonulás” mellett, megelevenedik egy látványos elemekben gazdag, lovas „Nomád esküvő” is. A honfoglalás korát idéző életkép része a leányrablás és magának a szertartásnak történetbe foglalt bemutatása.
· Seregszemle és Csatajelenetek: A törzsek felvonulása után monumentális, koreografált pusztai csatabemutatók idézik meg a honfoglalás korát és az ősi nomád harcászatot.
· Világklasszikus bemutatók: A világ legtehetségesebb lovasíjászainak bemutatói, valamint látványos agarász- és solymászprogramok sorakoznak.
· Kísérleti régészet és antropológia: Új, nagyszabású tudományos kiállítások, amelyek hiteles sírleletek alapján rekonstruált viseleteket és fegyvereket mutatnak be.
A látogatók betekinthetnek még a korabeli bronzöntési technológiába is, amelyet régészek és bronzművesek szemléltetnek igen látványos formában.
”Ősök Sátrai” két óriás jurta:
– Az ősök arcképcsarnoka (antropológiai kiállítás, hun, avar és honfoglalás kori leletek alapján készült arcrekonstrukciókkal – különleges régészeti, embertani és történeti kiállítás)
A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai
„A hun és az avar kor ötvösművészetének kincsei” – Bemutatkozik a Magyar Nemzeti Múzeum Attila-kiállítása, amely nemzetközi viszonylatban az elmúlt 40 év legjelentősebb tárlata volt a témában.
· Tradicionális sportversenyek: Lovasversenyek (lovasíjász, lovasbirkózás, köböre, gyorsasági és ügyességi versenyek). Igazi különlegesség lesz, a 2026-os hivatalos Történelmi Távcéllövő Országos Bajnokság, továbbá a nyílt nevezésű, Nemzeti Övbirkózó Bajnokság.
· Sztyeppei zenei fesztivál: Folklórprogramok, táltosdobolás, archaikus és modern fúziós népzenei koncertek a világ különböző pontjairól érkező művészeinek előadásában. Így például kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni nagyszabású zenei és táncos produkciók várják az érdeklődőket.
· Gyermekprogramok: A nomád játszótér mellett, gyermek íjászat, nomád játszóház, pónilovagoltatás, kézműves foglalkozások, óriási szalmavár és baba-mama pihenőjurta is rendelkezésre áll.