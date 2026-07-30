Lenyűgöző történelmi utazás: káprázatos rekonstrukciók a Kurultajon

A Magyar Turán Szövetség és Magyar Turán Alapítvány által életre hívott grandiózus Magyar Törzsi Gyűlés, idén minden eddiginél látványosabb programelemekkel, monumentális hadi bemutatókkal, történelmi vásártérrel és egyedülálló tudományos kiállításokkal várja Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepének, a Kurultajnak látogatóit.

Exkluzív látványosságok láthatók az idei Kurultajon (Fotó: Magyar-Turán sajtó)

Mutatjuk a Kurultaj legfontosabb részleteit

Helyszín: Bugac, Bács-Kiskun vármegye

Időpont: 2026. augusztus 14–16. Belépés:

A rendezvény teljes területe ingyenesen látogatható.

Részletes program: https://kurultaj.hu/2026/07/2026-evi-kurultaj-reszletes-program/

Mint ismert, az első magyar részvétellel (Kárpát-medencei magyar küldöttek) megtartott Kurultaj 2007-ben volt, Kazakisztánban. Ezen az ünnepségen a kazakisztáni Madjar nevű törzs ünnepelte létét és rokonságát a magyar néppel. A rokonságot Bíró András Zsolt antropológus 2006 -os genetikai expedíciója és a magyar antropológus valamint tudományos munkatársai (BIOSZI genetikusai) bizonyították be tudományosan.

Az első Kurultaj rendezvény hatalmas sikerrel és a kazak médiák nagy érdeklődésével zárult. A törzsi gyűlés végén a vezetők megállapodtak, hogy a következő évben Magyarországon tartanak Kurultajt, ahova a Madjar törzs képviselői is ellátogatnak.

A hagyományőrző ünnepség végre Magyarországra érkezik (Fotó: Magyar-Turán sajtó)

A magyarországi Kurultaj több mint harminc hagyományőrző csapat részvételével valósult meg. A magyar emberek tízezrével érkeztek a megható és egyben a magyar összefogás tekintetében páratlan sikerű, három napos ünnepre. A rendezvényen részt vett egy 40 tagú kazakisztáni küldöttség is, köztük a madjarok. Megerősödött a megújulásra képes nemzeti gondolat, amely összefogásra kész a keleti testvérnépekkel is.

Az életfánál megesküdtek a szervezők, hogy attól kezdve kétévente Kurultajt - Törzsi Gyűlést tartanak. Azóta eltelt 18 év, a 2026-os rendezvény a 9-ik a sorban.

A Magyar-Turán Alapítványról

A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány a Kárpát-medencei magyar hagyományőrzés összefogásának, a magyar őstörténet kutatásának és a rokon sztyeppei nomád népek kulturális kapcsolatainak ápolásáért felelős szervezet. Legfőbb rendezvényük a világhírűvé vált Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés.