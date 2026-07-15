Íme a 2026-os Kurultaj részletes programja: minden idők legnagyobb Magyar Törzsi Gyűlésére készülnek

A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésen több mint húsz rokon nemzet lesz jelen és ötven olyan programot rendeznek meg, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői is ízelítőt adnak gazdag kulturális örökségükből. A Kárpát-medencéből száznál több csapat, több mint kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, akik monumentális, látványos programelemekkel elevenítik fel az ősi magyar hagyományainkat.

A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésen a hun-türk tudatú népek képviselői is ízelítőt adnak kulturális örökségükből (Fotó: kurultaj.hu)

A Kurultaj gazdag programkínálata

A 2026-os Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés részletes programjában minden esemény megismerhető a magyarság legnagyobb hagyományőrző ünnepére és a hun, illetve türk tudatú népek legnagyobb kulturális találkozójára készülők számára. A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség rendezi meg a háromnapos ünnepet Bugacon, amely gazdag programkínálattal várja a látogatókat.

A résztvevők monumentális seregszemlékkel, látványos csatajelenetekkel és korhű bemutatókkal idézik fel a magyarság ősi örökségét. A programok között hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, népzenei előadások, valamint a magyar–hun–avar örökséget bemutató kiállítások is szerepelnek.

Az idei Kurultaj újdonságaként új programelemek és nagyszabású tudományos kiállítások is helyet kapnak. Egy látványos életkép keretében elevenedik meg a pusztai, íjfeszítő népek ősi hagyománya, egy honfoglalás korát megidéző esküvői szertartást csodálhatunk meg lovas hagyományőrzők és nagyszámú közreműködő segítségével.

A Kurultaj egyik legkülönlegesebb látványossága ismét a hatalmas jurtatábor lesz, ahol kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermekprogramok és tudományos ismeretterjesztő előadások várják a családokat és a történelem iránt érdeklődőket.

A szervezők célja, hogy a látogatók élményszerű módon ismerhessék meg a magyar és a rokon népek kulturális örökségét.

Hangsúlyozzák, hogy a Kurultaj minden programja ingyenesen látogatható, a rendezvényre és az egyes programelemekre sem kell belépődíjat fizetni. A részletes program közzétételével, amit ide kattintva tud elérni, kezdetét veszi a visszaszámlálás minden idők egyik legnagyobb Kurultajára.