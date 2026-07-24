Jó hír az R&B és a soul rajongóknak! Macy Gray hamarosan Budapestre érkezik

Örömmel jelentjük be, hogy az R&B és soul egyik legkarakteresebb előadója, a Grammy-díjas Macy Gray Budapestre érkezik legújabb koncertkörútja, a The Trouble With The Truth Tour keretében. A rekedtes, összetéveszthetetlen hangjáról, vibráló egyéniségéről és időtálló slágereiről ismert művész egy felejthetetlen, érzelmekkel és energiával teli koncerttel készül meghódítani a magyar közönséget.

Macy Gray Budapesten lép fel november 30-án (Fotó: Irish Country Magazine)

Kevés olyan előadó van a könnyűzenében, aki olyan őszinte, mély érzelmeket közvetítő dalokat képes írni és előadni, mint Macy Gray. Az R&B és a soul egyik legmeghatározóbb énekes dalszerzőjeként, zenészeként és producerként egyedi orgánumával, rendíthetetlen soul érzékével és hamisítatlan funky karakterével évtizedek óta különleges helyet foglal el a nemzetközi zenei életben.

Így indult Macy Gray karrierje

Az ohiói Cantonból származó művész eredetileg forgatókönyvírást tanult a Los Angeles-i USC Egyetemen. Diákként kezdett dalokat írni barátainak, majd egy sorsfordító napon, amikor a demófelvételre szerződtetett énekes nem jelent meg, ő maga állt a mikrofon mögé. Ez a váratlan pillanat indította el azt a legendás pályafutást, amelynek során Macy Gray a modern soul egyik legismertebb hangjává vált.

Az áttörést az 1999-ben megjelent On How Life Is című debütáló albuma hozta meg, amely világszerte több millió példányban kelt el, az Egyesült Államokban pedig háromszoros platinalemez lett. Az albumon szereplő I Try minden idők egyik legismertebb soul slágerévé vált, amelyért 2000-ben Grammy-díjat nyert a Legjobb női popénekes kategóriában.

Karrierje során ötször jelölték Grammy-díjra, két BRIT Awardot nyert, albumaiból pedig világszerte több mint 25 millió példány fogyott.

Nem csak a zeneipart, de a mozivászont is meghódította

A több mint huszonöt éve tartó pályafutása során Macy Gray olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Bobby Brown, Ariana Grande vagy a Galactic, miközben koncertjei ma is rendszeresen teltházasok Európában, Észak-Amerikában és a világ egyéb számos pontján.

Tehetsége messze túlmutat a zenén, filmes és televíziós szerepeivel is jelentős sikereket ért el: olyan produkciókban szerepelt, mint a Training Day, a For Colored Girls, a Brotherly Love, a Cardboard Boxer, valamint a Netflix népszerű sorozata, a Fuller House.

Sokoldalú művészként a filmvásznon is ugyanazzal a hitelességgel van jelen, mint a koncertszínpadokon.