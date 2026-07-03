Ünnepel a Madách Színház - 600. alkalommal kerül színpadra a Mamma Mia! című musical

Hatszázadik alkalommal játssza a Mamma Mia! című musicalt a Madách Színház; az ABBA slágereire írt darab jubileumi előadását pénteken láthatja a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban július 12-ig több alkalommal látható Budapesten.

Az ABBA slágereivel megfűszerezve érkezik 600. alkalommal a Mamma mia! a Madách Színház színpadára.

Fotó: OLLE LINDEBORG / TT News Agency

Az ABBA slágereivel megfűszerezve érkezik 600. alkalommal a Mamma mia! a Madách Színház színpadára

A színház MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a Mamma Mia! című musical a Madách Színház színpadán tizenkét éve töretlen siker.

Kevés produkció mondhatja el magáról, hogy ilyen hosszú időn át képes ugyanazzal a frissességgel, energiával és szeretettel megtölteni a nézőteret, mint a premier napján - a Mamma Mia! azonban pontosan ilyen

- fogalmaznak.

Mint kiemelik, a közönség lelkesedése az elmúlt évtizedben nem csökkent, több százezren élték át a történet örömét, humorát és az ABBA-dalok felszabadító erejét.

A közleményben felidézik, hogy a musical a Szegedi Szabadtéri Játékokon öt nyáron át volt látható, amivel máig rekordtartó. A produkciót az ország több nagyvárosában játszották: sportcsarnokokban, arénákban, különleges helyszíneken láthatta a közönség, az idén ősszel pedig újabb városokban adják elő.

A 600. előadás nem csupán szám, hanem ünnep: ünnepe a közönség szeretetének, a társulat kitartó munkájának és annak a különleges varázsnak, amely tizenkét éve minden este megszületik a Madách Színházban

- hangsúlyozzák a közleményben.

A Mamma Mia! című musicalt a Madách Színház 2014 augusztusában a Szegedi Szabadtéri Játékokon, majd szeptemberben Budapesten mutatta be. A világon először a Madách Színház kapta meg a jogot, hogy non-replica változatban állítsa színpadra a darabot. Így önálló rendezésben, díszlettel és jelmezzel kerülhetett a musical a magyar nézők elé.

A Mamma Mia! eredeti produkcióját először Londonban vitte színre Judy Craymer, Richard East és Björn Ulvaeus, a Littlestar előadásaként, a Universal együttműködésével. A zene és dalszöveg Benny Andersson és Björn Ulvaeus, valamint néhány dalban Stig Anderson munkája. A magyar fordítást Bárány Ferenc és Puller István készítette. Az előadást angol felirattal játsszák.