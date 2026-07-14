Kiderült, melyik előadásért rajongott legjobban a közönség a Madáchban: ősszel legendás musicalt mutatnak be

A 2025–2026-os évad során a Madách Színházban és vidéki vendégjátékokon összesen 374 előadást tartottak, melyeket közel 255 ezer néző látott.
Madách Színház idei évadának egyik legnagyobb sikere
Az évad legnagyobb eseménye kétségkívül a Disney világsikerű musicalje, a Jégvarázs magyarországi bemutatója volt. A Szirtes Tamás rendezésében színpadra állított produkció rendkívüli gyorsasággal vált a színház egyik legsikeresebb családi előadásává. A látványos színpadi adaptáció még első évadában elérte a 100. előadást, ami ritkaságnak számít egy új musical esetében. A Disney története rövid idő alatt meghódította a budapesti közönséget, a jubileum pedig jól mutatja a produkció kivételes sikerét.
A musical nem csupán lenyűgöző látványvilágával és ismert dalaival ragadja magával a nézőket, hanem a bátorságról, az összetartásról, a testvéri szeretetről és az önelfogadásról szóló üzenetével is.
A gyerekek számára varázslatos kalandot, a felnőtteknek pedig érzelmekben gazdag színházi élményt kínál.
Az évad egyik legmeghatóbb pillanata november 30-án érkezett el, amikor a Madách Színház legendás produkciója, Az Operaház Fantomja elérte az 1000. előadást.
Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje immár két évtizede szerepel a teátrum műsorán, és ez idő alatt generációk kedvencévé vált. A jubileumi előadást a társulat és a közönség együtt ünnepelte, méltó módon emlékezve meg a magyar musicaljátszás egyik legnagyobb sikeréről.
Az évad nemcsak a sikerprodukciókról, hanem az új alkotások támogatásáról is szólt. A IV. Madách Musical Pályázatra több mint ötven pályamű érkezett, amelyek közül a szakmai zsűri négyet részesített díjazásban.
A nyertes művek a következő évadban mutatkoznak be, ezzel tovább erősítve a Madách Színház elkötelezettségét a kortárs magyar zenés színház fejlesztése mellett. A pályázat ismét bebizonyította, hogy a hazai musicalalkotás rendkívül sokszínű és komoly alkotói potenciállal rendelkezik.
Az évad zárásának újabb emlékezetes állomása volt a Mamma Mia! 600. előadása. Az ABBA slágereire épülő musical több mint egy évtized után is változatlan népszerűségnek örvend, és mára a Madách Színház egyik legismertebb, generációkat megszólító produkciójává vált.A jubileumi előadás ismét bebizonyította, hogy a közönség érdeklődése töretlen a produkció iránt.
A Madách Színház a sikeres évadzárás után már a következő szezonra koncentrál. A 2026–2027-es évad szeptemberben Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű musicaljének, az Evitának a premierjével indul, amelyet Szirtes Tamás rendez. A színház az előadás beharangozójában úgy fogalmazott, hogy az új produkció Eva Perón történetét egy erős, karizmatikus nő felemelkedésének drámájaként mutatja be, miközben ismét nagyszabású látványvilággal és érzelmekben gazdag színpadi élményt ígér a közönségnek. A premierre 2026. szeptember 18-án kerül sor.
A 2025–2026-os szezon eredményei alapján a Madách Színház nemcsak megőrizte meghatározó szerepét a magyar zenés színházi életben, hanem újabb rekordokkal és emlékezetes mérföldkövekkel gazdagította történetét.