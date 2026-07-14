Kiderült, melyik előadásért rajongott legjobban a közönség a Madáchban: ősszel legendás musicalt mutatnak be

A 2025–2026-os évad során a Madách Színházban és vidéki vendégjátékokon összesen 374 előadást tartottak, melyeket közel 255 ezer néző látott.

A Madách Színház 2025-2026-os évadának egyik legsikeresebb darabja a Jégvarázs (Fotó: Madách Színház)

Madách Színház idei évadának egyik legnagyobb sikere

Az évad legnagyobb eseménye kétségkívül a Disney világsikerű musicalje, a Jégvarázs magyarországi bemutatója volt. A Szirtes Tamás rendezésében színpadra állított produkció rendkívüli gyorsasággal vált a színház egyik legsikeresebb családi előadásává. A látványos színpadi adaptáció még első évadában elérte a 100. előadást, ami ritkaságnak számít egy új musical esetében. A Disney története rövid idő alatt meghódította a budapesti közönséget, a jubileum pedig jól mutatja a produkció kivételes sikerét.

A musical nem csupán lenyűgöző látványvilágával és ismert dalaival ragadja magával a nézőket, hanem a bátorságról, az összetartásról, a testvéri szeretetről és az önelfogadásról szóló üzenetével is.

A gyerekek számára varázslatos kalandot, a felnőtteknek pedig érzelmekben gazdag színházi élményt kínál.

Az Operaház Fantomját 1000. alkalommal is nagy sikerrel játszották a színházban (Fotó: Madách Színház)

Az évad egyik legmeghatóbb pillanata november 30-án érkezett el, amikor a Madách Színház legendás produkciója, Az Operaház Fantomja elérte az 1000. előadást.

Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje immár két évtizede szerepel a teátrum műsorán, és ez idő alatt generációk kedvencévé vált. A jubileumi előadást a társulat és a közönség együtt ünnepelte, méltó módon emlékezve meg a magyar musicaljátszás egyik legnagyobb sikeréről.

Az évad nemcsak a sikerprodukciókról, hanem az új alkotások támogatásáról is szólt. A IV. Madách Musical Pályázatra több mint ötven pályamű érkezett, amelyek közül a szakmai zsűri négyet részesített díjazásban.

A nyertes művek a következő évadban mutatkoznak be, ezzel tovább erősítve a Madách Színház elkötelezettségét a kortárs magyar zenés színház fejlesztése mellett. A pályázat ismét bebizonyította, hogy a hazai musicalalkotás rendkívül sokszínű és komoly alkotói potenciállal rendelkezik.

A Mamma Mia! is a népszerű előadások közé tartozik (Fotó: Madách Színház)

Az évad zárásának újabb emlékezetes állomása volt a Mamma Mia! 600. előadása. Az ABBA slágereire épülő musical több mint egy évtized után is változatlan népszerűségnek örvend, és mára a Madách Színház egyik legismertebb, generációkat megszólító produkciójává vált.A jubileumi előadás ismét bebizonyította, hogy a közönség érdeklődése töretlen a produkció iránt.