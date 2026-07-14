A Magyar Művészeti Akadémia nyári kiállítássorozata a generációk közötti párbeszédtől a barokk színház világán át a kortárs szakrális művészetig ível, bizonyítva, hogy a magyar alkotók munkái nemzetközi közegben is érvényes kérdéseket vetnek fel. A nyári programsorozat állomásai Bécs, München és Lisszabon, ahol a kortárs magyar képzőművészet, valamint a magyar kulturális örökség különböző arcai kerülnek a nemzetközi közönség elé.

A Magyar Művészeti Akadémia Hatásvonalak című kiállítása Bécsben (Forrás:MMA)

A Magyar Művészeti Akadémia nyári tárlatai külföldön

A Collegium Hungaricum Bécsben látható Hatásvonalak (Lines of Influence) című kiállítás közel negyven alkotáson keresztül vizsgálja a művészgenerációk közötti kapcsolódási pontokat. Az MMA akadémikusainak és ösztöndíjas művészeinek munkái azt mutatják meg, miként találkozik a hagyomány és a kortárs szemlélet.

A tárlat középpontjában az anyag, az emlékezet, az érzékelés és a vizuális gondolkodás áll, miközben a különböző generációk alkotásai élő párbeszédet folytatnak egymással.

Münchenben egészen más időutazás várja a látogatókat. Az Ég és Föld a színpadon – Jezsuita díszlettervek című szabadtéri tablókiállítás a 17–18. századi barokk jezsuita színház világát idézi fel a soproni jezsuita díszletkönyv metszetei alapján. A kiállítás tavaly még Rómában volt látható, most pedig a müncheni magyar főkonzulátus kerítésén kapott helyet. A megnyitón mintegy háromszáz vendég vett részt, köztük bajor tartományi vezetők és a diplomáciai testület képviselői. Rátóti Zoltán, az MMA alelnöke szerint a jezsuita díszlettervek nem csupán esztétikai értéket képviselnek, hanem a földi és az égi világ szimbolikus találkozását is megjelenítik.

A nyári sorozat legújabb állomása Lisszabon, ahol a São Vicente de Fora kolostor múzeumában nyílt meg a Dum spiro spero… (Míg lélegzem, reménykedem…) című kortárs képzőművészeti kiállítás.

A tizenkét akadémikus művész huszonhat alkotását felvonultató tárlat korábban Rómában, majd a spanyolországi Santo Domingo de Silos kolostorában szerepelt, most pedig a portugál főváros közönsége előtt mutatkozik be. A kiállítás a remény, a hit és a közösség témáját járja körül, miközben a kortárs magyar művészet spirituális dimenzióit helyezi előtérbe.



A bécsi generációs párbeszéd, a müncheni történeti örökség és a lisszaboni szakrális ihletésű kortárs alkotások együtt rajzolják ki azt a kulturális jelenlétet, amellyel Magyarország idén nyáron Európa több jelentős művészeti központjában is képviselteti magát.