Nem véletlenül fogynak villámgyorsan a jegyek: két különleges előadás hódítja meg a Margitszigetet

A Margitszigeti Színház az elmúlt években a hazai nyári kulturális élet egyik legfontosabb és legsikeresebb helyszínévé vált. A szabadtéri játszóhely immár több mint nyolc évtizede kínál magas színvonalú opera-, musical-, balett- és koncertprodukciókat, miközben egyedülálló természeti környezetével is különleges élményt nyújt a közönségnek. A Bán Teodóra vezette intézmény következetesen építi nemzetközi kapcsolatait, ennek köszönhetően világsztárok és rangos alkotók érkeznek évről évre Budapestre. A színház előadásai rendszeresen telt házzal futnak.

A WONDERLAND a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház koprodukciója (Fotó: Tarnavölgyi Zoltán)

A Margitszigeti Színház színpadán A trubadúr és a WONDERLAND

A tavalyi évad egyik legnagyobb sikere Giuseppe Verdi Nabuccója volt, amely után idén ismét egy grandiózus operabemutatóval folytatódik a Verdi-sorozat. Óriási az érdeklődés Giuseppe Verdi A trubadúr című operája iránt: a július 23-i bemutató már teltházas, míg a július 25-i előadásra már csak az utolsó jegyek érhetők el. A bosszúval, szenvedéllyel, árulással és tiltott szerelemmel átszőtt történet a középkori Spanyolországba repíti a nézőket, ahol a politikai és szerelmi konfliktusokat Verdi sodró erejű zenéje emeli felejthetetlen élménnyé. A produkció valódi nemzetközi eseménynek ígérkezik. A címszerepet először énekli a Margitszigeten a világhírű drámai tenor, Yusif Eyvazov, aki a világ legjelentősebb operaházainak, többek között a milánói Scala, a Bécsi Állami Opera, a londoni Királyi Operaház és a New York-i Metropolitan Opera ünnepelt művésze. Leonorát korunk egyik legkeresettebb szopránja, Elena Stikhina alakítja, aki kivételes hangi adottságaival és drámai erejével a világ vezető operaszínpadain arat sikereket. Azucena szerepében a nemzetközi karriert befutott magyar mezzoszoprán, Kutasi Judit lép színpadra, Luna grófot pedig Bogdan Baciu formálja meg. További szerepekben Kovács István, Heiter Melinda, Ujvári Gergely, Decsi András és Kelemen Dániel látható. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Halász Péter vezényli, a rendező és producer Bán Teodóra. Az opera olasz nyelven, magyar felirattal kerül színre, két felvonásban.