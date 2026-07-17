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Újra összeáll a Modern Talking? Thomas Anders reagált Dieter Bohlen ajánlatára

42 perce
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Már a Modern Talking visszatéréséről szóltak a hírek, amikor Thomas Anders végre megszólalt. Az énekes nem hagyott sok teret a találgatásoknak.
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visszatérésmodern talkingdieter bohlenthomas anders

Hiába nyújtott békejobbot Dieter Bohlen, Thomas Anders nem kér a Modern Talking újjáélesztéséből. Az énekes egyértelművé tette, hogy számára a legendás duó visszatérése nem téma.

Modern Talking
A Modern Talking két sztárja: Thomas Anders és Dieter Bohlen.
Fotó: Katja Lenz / AFP

Bohlen béküni akar

Ismét fellángoltak a találgatások a Modern Talking esetleges visszatéréséről, miután a 72 éves Dieter Bohlen arról beszélt, hogy szívesen dolgozna újra együtt egykori zenésztársával, Thomas Andersszel. A popzenész elárulta, hogy nemzetközi koncertszervezők tíz fellépésre tettek ajánlatot, emellett dokumentumfilm és musical terve is felmerült, ő pedig úgy érzi, ideje lenne félretenni a régi sérelmeket – írta a Welt

09 May 2026, North Rhine-Westphalia, Cologne: Juror Dieter Bohlen is on stage at the Coloneum in the final of the RTL casting show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Photo: Rolf Vennenbernd/dpa (Photo by ROLF VENNENBERND / dpa Picture-Alliance via AFP)
Dieter Bohlen, az egykori Modern Talking sztárja 2026 májusában.
Fotó: Rolf Vennenbernd / DPA

Bohlen hangsúlyozta, hogy nem egy teljes értékű újrakezdésről álmodik, hanem egy utolsó közös projektről, amelyet a rajongóknak szánna. Mint fogalmazott, „a kezem ki van nyújtva”, a döntés pedig már Thomas Andersen múlik.

Thomas Anders pontot tett a találgatások végére

A 63 éves Thomas Anders válaszában hangsúlyozta, hogy a Modern Talking története máig egyedülálló, és büszke a közösen elért sikerekre, valamint a hűséges rajongókra. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy 

a zenekar 23 évvel ezelőtti feloszlása óta sikeres szólókarriert épített, amelyre rendkívül büszke, és a jövőben is erre szeretne koncentrálni.

Modern Talking
Thomas Anders, az egykori Modern Talking sztárja 2025 novemberében.
Fotó: Hans Klaus Techt / AFP

Az énekes hozzátette, hogy a jövő évi németországi turnéján is előadja majd a Modern Talking legnagyobb slágereit, ahogyan minden koncertjén. Egykori zenésztársának pedig sok sikert kívánt a további terveihez és projektjeihez – derül ki a Spiegel cikkéből. 

Anders korábban arra is emlékeztetett, hogy 

a Modern Talking 40. évfordulója alkalmából, 2025-ben éppen Dieter Bohlen utasította vissza az együttműködés lehetőségét. 

Akkor Anders újra felvette a duó első hat albumának dalait, producere pedig megkereste Bohlen ügyvédjét, hogy részt venne-e a projektben, ám a zenész nemet mondott. Anders szerint ráadásul évek óta személyesen sem beszélt korábbi társával.

 

 

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