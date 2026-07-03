Elhunyt Molnár Gergely

Molnár Gergely – aki Kanadában Gregory Miller, Anton Ello, Gregor Davidow és Helmut Spiel! néven is ismert volt – 2026. június 30-án, Montrealban hunyt el, 76 éves korában.

Molnár Gergely utolsó kívánsága az volt, hogy hagyatékát az Artpool archívuma őrizze meg

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Az Artpool azt írta, hogy a Kanadában az 1980-as évektől élő, DJ-ként is dolgozó alkotó élettársa, Lakatos Gabriella (Gina) halála után „nem látta értelmét a folytatásnak”, és követte őt. A szervezet bejegyzése szerint erről Molnár Gergely közeli barátjától, a Torontóban élő Monty Cantsintól (Kántor Istvántól) értesültek.

Molnár Gergely íróként és újságíróként 1970 és 1973 között jelen volt a boglári kápolnaműterem eseményein, élményeit pedig újságcikkekben és naplófeljegyzéseiben is megörökítette.

Az Artpool közlése szerint Molnár Gergely utolsó kívánsága az volt, hogy írásos hagyatéka Magyarországra, lehetőség szerint az Artpool archívumába kerüljön.