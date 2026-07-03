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gyász

Elhunyt Molnár Gergely

1 órája
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Elhunyt Molnár Gergely, a legendás Spions együttes alapítója, író és a magyar alternatív kulturális élet meghatározó alakja. Halálhírét az Artpool Art Research Center erősítette meg.
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gyászKanadahalál

Molnár Gergely – aki Kanadában Gregory Miller, Anton Ello, Gregor Davidow és Helmut Spiel! néven is ismert volt – 2026. június 30-án, Montrealban hunyt el, 76 éves korában.

Molnár Gergely utolsó kívánsága az volt, hogy hagyatékát az Artpool archívuma őrizze meg
Molnár Gergely utolsó kívánsága az volt, hogy hagyatékát az Artpool archívuma őrizze meg
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Az Artpool azt írta, hogy a Kanadában az 1980-as évektől élő, DJ-ként is dolgozó alkotó élettársa, Lakatos Gabriella (Gina) halála után „nem látta értelmét a folytatásnak”, és követte őt. A szervezet bejegyzése szerint erről Molnár Gergely közeli barátjától, a Torontóban élő Monty Cantsintól (Kántor Istvántól) értesültek.

Molnár Gergely íróként és újságíróként 1970 és 1973 között jelen volt a boglári kápolnaműterem eseményein, élményeit pedig újságcikkekben és naplófeljegyzéseiben is megörökítette.

Az Artpool közlése szerint Molnár Gergely utolsó kívánsága az volt, hogy írásos hagyatéka Magyarországra, lehetőség szerint az Artpool archívumába kerüljön.

 

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