Pályázatot írtak ki a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára

Megjelent a Nemzeti Filmintézet (NFI) Közhasznú Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatói munkakörére kiírt pályázat pénteken a kormányzati portálon. A jelentkezéseket 2026. szeptember 14-ig lehet benyújtani.

A Nemzeti Filmintézet elnök-vezérigazgatói posztjára 2026. szeptember 14-ig lehet benyújtani a pályázatokat

Fotó: Facebook/Nemzeti Filmintézet

A pályázati felhívás szerint az elnök-vezérigazgató felel az intézmény stratégiai irányításáért, szakmai célkitűzéseinek meghatározásáért és megvalósításáért, valamint a jogszerű, átlátható és hatékony működés biztosításáért.

Az új vezető feladata lesz az intézmény hosszú távú fejlesztési irányainak meghatározása, az ezek megvalósításához szükséges szervezeti keretek kialakítása és felügyelete, továbbá a szakmai, gazdasági és operatív folyamatok összehangolása.

Többéves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el

A leendő elnök-vezérigazgató feladatai közé tartozik a magyar filmszakma és filmipar fejlődését támogató intézményi rendszer erősítése, a szakmai szereplőkkel való együttműködés kialakítása és fenntartása, valamint a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése.

A pályázatra olyan szakemberek jelentkezését várják, akik legalább ötéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a filmipar vagy a filmszakma területén. Feltétel továbbá legalább ötéves vezetői vagy intézményvezetői gyakorlat, valamint nemzetközi szakmai kapcsolatok és együttműködések során szerzett tapasztalat.

Júliusban változott a Nemzeti Filmintézet vezetése

Júliusban visszavonták az NFI igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, ezt követően pedig kinevezték az intézmény ideiglenes döntőbizottságát.