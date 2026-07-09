A Nemzetközi Cigány Dal Napja Rostás Mihály „Mazsi” fesztiváligazgató kezdeményezésére, a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat szervezésében öt magyarországi városban, valamint hat külföldi helyszínen közel harminc fellépő zenekarral várja a közönséget. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben, jobban megismerve a cigány kultúrát és a saját kulturális sokszínűségüket is.

A Nemzetközi Cigány Dal Napja arca, Esma Redzepova (Fotó: Grafika01)

A Nemzetközi Cigány Dal Napja jelentősége

Rostás Mihály „Mazsi”, a Nemzetközi Cigány Dal Napjának ötletgazdája, művészeti vezetője és főszervezője az elmúlt évtizedekben négy kontinens, több mint harminc országában koncertezett a Kossuth-díjas és Womex életműdíjas Lakatos Mónika és a Romengo zenekar vezetőjeként és menedzsereként. Megtapasztalva és cigányul szót értve a különböző országok cigányzenei fesztiváljaival és cigányzenekaraival hívta életre a Nemzetközi Cigány Dal Napja hiánypótló kezdeményezést és egyben a nemzetközi cigányzenei együttműködésekért sokrétűen tevékenykedő Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózatot egyaránt. Rostás Mihály „Mazsi” szerint azonban a rendezvény jóval többet jelent egy hagyományos zenei fesztiválnál.

A Nemzetközi Cigány Dal Napjának az ereje a kulturális mélységében rejlik

– fogalmaz. Szerinte a cigányság Európa egyik legnagyobb és legkülönlegesebb közössége, amely valamennyi uniós országban jelen van, miközben mindenhol magába építi annak az országnak a kulturális sajátosságait, ahol él. Hiába egységes Európa-szerte a cigányzene, mégis minden országban más árnyalatot kap. Ahogy Magyarországon a magyar népzene hatott az oláh cigányzenére, ugyanúgy Szerbiában, Horvátországban vagy Spanyolországban is formálja az adott ország kultúrája a cigányzenét. Éppen ez teszi ennyire izgalmassá.

A Nemzetközi Cigány Dal Napja nemcsak műfajában különleges, hanem szerkezetében is. Az esemény ugyanazon a napon több országban és több helyszínen zajlik egyszerre, hosszú távú céljuk pedig, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megrendezzék.

A program egyik legmeghatóbb pillanata minden évben, amikor cigány és nem cigány zenekarok közösen éneklik el a cigányság nemzetközi himnuszát, a Gelem, Gelem című dalt.

A nem cigány előadók saját műsorukba is beemelnek cigány dalokat, ezzel is erősítve a kultúrák közötti párbeszédet. Rostás Mihály szerint az elmúlt öt év legnagyobb sikere nem csupán a fesztivál növekedése, hanem az a nemzetközi érdeklődés, amely évről évre erősödik.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy egyre többen szeretnének partnerként csatlakozni a Nemzetközi Cigány Dal Napjához. Egyre ismertebb a fesztivál nemzetközi szinten is, és olyan zenekarokat is meg tudunk hívni, akik tovább emelik a rendezvény rangját

– tette hozzá. Legalább ennyire fontosnak tartja azonban azt is, hogy lehetőséget adjanak azoknak az előadóknak, akik ritkán kerülnek színpadra.