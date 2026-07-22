Világsztárokkal érkezik az OrgonaPont fesztivál

Mindig nagy élmény, amikor egy templom csendjét hirtelen betölti az orgona hangja. Az OrgonaPont fesztivál programjai a klasszikus zene legismertebb alkotásaitól egészen a filmzenékig, a kamarazenétől az operáig vezetnek, miközben kivételes előadók és különleges helyszínek találkoznak.

Az idei év legnagyobb eseménye kétségtelenül José Cura és Szamosi Szabolcs közös turnéja. A koncert az OrgonaPont sorozat kiemelt eseménye, amely során a közönség nemcsak két kivételes művésszel találkozhat, hanem egy olyan zenei formával is, amely ritkán hallható ebben az intenzív és letisztult formában.

José Cura az OrgonaPont fesztivál visszatérő vendégművésze (Fotó: Filharmónia Magyarország)

A OrgonaPont fesztivál különlegessége

A koncertsorozat különlegessége az opera világának drámaiságát és az orgonazene spirituális erejét ötvöző előadásmód, amely ritkán hallható intenzitással szólal meg a nagytemplomok és bazilikák tereiben.

A világhírű tenor, José Cura és Szamosi Szabolcs közös koncertje a zenei kifejezés széles skáláját járja be, a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az est különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt.

A műsor íve gazdag érzelmi utazást kínál, ahol a letisztult szépség és a virtuóz erő egymást kiegészítve hoz létre felemelő koncertélményt. A világhírű argentin tenor ritkán hallható ilyen intim közegben: Pécsett, Esztergomban, Békéscsabán és Debrecenben kizárólag az orgona kíséri majd, ami egészen új megvilágításba helyezi az ismert műveket.

A műsor a zenetörténet legszebb lapjairól válogat. Felcsendül Bach és Gounod örökérvényű Ave Mariája, amely egy különös zenei találkozás eredménye: Gounod több mint másfél évszázaddal Bach C-dúr prelúdiumának megszületése után komponálta rá a mára világhírűvé vált dallamot. Hallható lesz César Franck Panis Angelicusa, amely mára szinte teljesen önálló életet él eredeti miséjétől függetlenül, valamint Verdi monumentális Requiemjének egyik legmegrendítőbb tenoráriája, az Ingemisco, ahol az operai drámaiság és az egyházi zene emelkedettsége szinte elválaszthatatlan egymástól. José Cura ugyanakkor saját gyökereiből is hoz ízelítőt. A dél-amerikai zenei világ különleges színei is megjelennek a koncerten: Ariel Ramírez legendás Kreol miséjének részletei, valamint spirituálék idézik meg azt a kulturális közeget, amelyből a tenor is érkezett. A latin-amerikai ritmusok és a templomi akusztika találkozása ritka és emlékezetes zenei élményt ígér.

Már a nyitónapon két egészen eltérő koncert mutatja meg a fesztivál sokszínűségét: Miskolcon Gedai Ágoston filmzenéket szólaltat meg orgonán, míg Székesfehérváron Karosi Bálint és Forgó Boglárka közös estje a cselló és az orgona különleges hangzásvilágát állítja középpontba.

A hónap során harsona, hegedű és szaxofon is társul az orgonához, a fesztivál végén pedig Miklósa Erika és Szamosi Szabolcs közös koncertje koronázza meg a programsorozatot Kiskunhalason. Az OrgonaPont egyik legfontosabb küldetése azonban éppen az, hogy ne csak a nagyvárosok kiváltsága legyen a magas színvonalú koncertélmény. A fellépések Balatonboglártól Tihanyon át Martfűig, Tiszavasváriig vagy éppen Bácsalmásig számos településre eljutnak, így valóban közel hozzák a klasszikus zenét azokhoz is, akiknek ritkábban adódik lehetőségük ilyen rangos előadókat hallani.