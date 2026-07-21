Három hét múlva kezdődik a Paloznaki Jazzpiknik – Mutatjuk, milyen világsztárokkal és magyar előadókkal találkozhat

Ismét benépesülnek a lankás szőlőhegyek, plédek kerülnek a fűbe, a poharak megtelnek balatoni borokkal, a levegő pedig egyszerre lesz tele jazzel, soullal, funkkal és a nyár semmihez sem fogható szabadságérzetével. A Paloznaki Jazzpiknik ugyanis jóval több, mint egy fesztivál: egy életérzés, amelynek egyszerűen jó részesévé válni.

A Paloznaki Jazzpiknik programja idén is bővelkedik nagy nevekben (Fotó: Mohai Balázs)

A Paloznaki Jazzpiknik igazi sztárdömpinggel készül

Tizennégy évvel ezelőtt indult, amikor néhány barát összegyűlt a Tájház udvarán, hogy együtt zenéljen és bort kóstoljon. Az alapítók, Homola Szabolcs és Valde Orsolya már akkor hittek abban, hogy a minőségi zene, a kiváló borok és a balatoni táj olyan különleges elegyet alkotnak, amelyre sokan vágynak.

Az álomból azóta Magyarország egyik legszerethetőbb fesztiválja született, amely ma már négy színpadon, közel negyven koncerttel és húszezres közönséggel várja a látogatókat – miközben megőrizte azt a meghitt, családias hangulatot, ami miatt minden évben jó visszatérni.

Az idei program ismét bővelkedik nagy nevekben. A nyitónapon közkívánatra tér vissza Rick Astley. A legendás előadó ezúttal európai turnéjának egyik állomásaként érkezik Paloznakra, mellette is egymást érik majd a világsztárok. A Grammy-díjas Gregory Porter bársonyos hangja, a brit jazz-pop ikon, Matt Bianco, az energikus Ella Eyre, a francia Electro Deluxe, az Earth Wind & Fire Experience, a Deladap vagy az Adani & Wolf mind azt bizonyítják, hogy a világ zenei térképén Paloznak már régóta nem csupán egy apró balatoni falu.

A hazai előadók névsora sem kevésbé izgalmas: Bin-Jip, Antonia Vai, Soma Mamagésa, Loop Doctors, Vanavan Jazz és az InFusion Trió is hozzájárul ahhoz, hogy három napon át szinte minden zenei ízlés találjon magának kedvenc pillanatokat.

A Jazzpiknik azonban mindig is arról szólt, hogy a koncertek között sem kell sietni. Érdemes elveszni a gasztroudvar kínálatában, megkóstolni a Balaton legjobb borászatainak tételeit, beszélgetni a helyi termelőkkel, vagy egyszerűen csak leülni egy árnyas fa alá, és hagyni, hogy magával sodorjon a fesztivál sajátos ritmusa. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb újdonsága, a Bordivat Udvar idén is visszatér. A zene mellé ezúttal is divat társul: Merő Péter legújabb kollekcióját mutatja be, miközben a karakteres magyar márka, a Tomcsanyi is különleges bemutatókkal készül. A fesztivál története mögött ráadásul egy személyes sztori is húzódik. Valde Orsolya, a Jazzpiknik megálmodója nemrég egy TEDx-előadásban mesélte el, milyen hosszú és küzdelmes út vezetett odáig, hogy létrejöhessen ez a különleges világ.

A története arról szól, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is lehet valami szépet építeni, talán éppen ezért érződik a Jazzpiknik minden részletén az a szeretet és gondosság, amely miatt annyian kötődnek hozzá.

A Balaton nyáron számtalan programot kínál, de kevés olyan esemény akad, amely ennyire természetesen kapcsolja össze a zenét, a gasztronómiát, a bort, a divatot és a táj szépségét. Akinek még nincs programja augusztus első hétvégéjére, most érdemes beírni a naptárba: augusztus 6. és 8. között Paloznakon ismét minden a nyár legszebb pillanatairól szól majd.