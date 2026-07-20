A hazánkban nagy sikerrel koncertező énekesnő kihagyta a saját fellépését – nélküle játszott a banda - videó

Márciusban még nagy sikerű koncertet adott Budapesten, most viszont saját fellépését is kénytelen volt lemondani Poppy. Az amerikai énekesnő néhány hónappal a közel telt házas magyarországi koncertje után egészen szokatlan helyzetbe került.

Hiába várta a közönség, nem lépett színpadra a népszerű énekesnő, Poppy– a zenekar egyedül vitte végig a koncertet

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A michigani Upheaval Festivalon ugyanis nem lépett színpadra július 17-én, mert a kanadai erdőtüzek füstje miatt rendkívül veszélyessé vált a levegő minősége. Poppy a közösségi oldalán közölte, hogy a 350 fölé emelkedő levegőminőségi index (AQI) mellett egyszerűen nem tudott volna énekelni, ezért az utolsó pillanatban lemondta a fellépését – adta hírül a Rock Celebrities.

A zenekar nélkküle is eltolta a műsort

A koncertet ennek ellenére nem törölték. Poppy zenekara N95-ös maszkban színpadra állt, és instrumentális változatban, ének nélkül adta elő a dalokat. A különleges produkciót a közönség így is végignézhette,

az énekesnő pedig később elnézést kért a rajongóktól, megköszönte a támogatásukat, és hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között nem akarta kockáztatni sem a saját, sem a közönség egészségét.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb metalsikertörténete

Az eredetileg Moriah Rose Pereira néven született Poppy pályafutása nem indult zökkenőmentesen, az elmúlt közel hat évben azonban a modern metalzenei színtér egyik legnagyobb sikertörténetévé vált.

Poppy megérkezik a 2019-es Billboard Music Awards díjátadóra.

Fotó: AFP

Eddig hét stúdióalbumot adott ki, kétszer jelölték Grammy-díjra, és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Knocked Loose, a Babymetal, valamint az Evanescence és a Spiritbox énekesnői. Egyedi stílusával a popot, a metalt és az elektronikus zenét ötvözi, így mára a műfaj egyik legkülönlegesebb és legnépszerűbb előadójának számít.