Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
koncert

A hazánkban nagy sikerrel koncertező énekesnő kihagyta a saját fellépését – nélküle játszott a banda - videó

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hiába várta a közönség a koncert főszereplőjét, végül egyetlen hangot sem énekelt el. Poppy zenekara N95-ös maszkban, instrumentális műsorral mentette meg a fellépést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
koncertpoppyközönség

Márciusban még nagy sikerű koncertet adott Budapesten, most viszont saját fellépését is kénytelen volt lemondani Poppy. Az amerikai énekesnő néhány hónappal a közel telt házas magyarországi koncertje után egészen szokatlan helyzetbe került.

Poppy
Hiába várta a közönség, nem lépett színpadra a népszerű énekesnő, Poppy– a zenekar egyedül vitte végig a koncertet
Fotó: Shutterstock

A michigani Upheaval Festivalon ugyanis nem lépett színpadra július 17-én, mert a kanadai erdőtüzek füstje miatt rendkívül veszélyessé vált a levegő minősége. Poppy a közösségi oldalán közölte, hogy a 350 fölé emelkedő levegőminőségi index (AQI) mellett egyszerűen nem tudott volna énekelni, ezért az utolsó pillanatban lemondta a fellépését – adta hírül a Rock Celebrities

A zenekar nélkküle is eltolta a műsort

A koncertet ennek ellenére nem törölték. Poppy zenekara N95-ös maszkban színpadra állt, és instrumentális változatban, ének nélkül adta elő a dalokat. A különleges produkciót a közönség így is végignézhette, 

az énekesnő pedig később elnézést kért a rajongóktól, megköszönte a támogatásukat, és hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között nem akarta kockáztatni sem a saját, sem a közönség egészségét.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb metalsikertörténete

Az eredetileg Moriah Rose Pereira néven született Poppy pályafutása nem indult zökkenőmentesen, az elmúlt közel hat évben azonban a modern metalzenei színtér egyik legnagyobb sikertörténetévé vált. 

Poppy
Poppy megérkezik a 2019-es Billboard Music Awards díjátadóra.
Fotó: AFP

Eddig hét stúdióalbumot adott ki, kétszer jelölték Grammy-díjra, és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Knocked Loose, a Babymetal, valamint az Evanescence és a Spiritbox énekesnői. Egyedi stílusával a popot, a metalt és az elektronikus zenét ötvözi, így mára a műfaj egyik legkülönlegesebb és legnépszerűbb előadójának számít.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!