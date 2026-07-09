A Queen történelmet írt Budapesten – 40 év után újra felcsendülnek a legendás dalok

Ma, negyven évvel később is ugyanazzal a meghatottsággal mesélnek az átéltekről, akik ott voltak 1986. július 27-én a Queen budapesti koncertjén. A Népstadionban több mint hetvenezer ember tombolt Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor és John Deacon dalaira. A zenekar első nyugati világsztárként adott koncertet a vasfüggöny mögött. Az este azonban nemcsak ezért vált legendássá. A koncert egyik legmeghatóbb pillanatában Freddie Mercury magyarul kezdte énekelni a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Az egész stadion vele énekelt, és nem is sejtették, hogy ez a néhány perc évtizedek múltán is a magyar rocktörténelem egyik legszebb emlékeként él majd tovább.

A Queen Symphonic jubileumi koncertet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a GAG Management közösen szervezi ( Fotó: Norbert Porcio)

A Queen Symphonic jubileumi koncertje

Most ugyanazon a napon szólalnak meg a Queen dalai Budapesten. Július 27-én a Budai Vár Oroszlános Udvara ad otthont a Queen Symphonic jubileumi koncertnek, amelyet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a GAG Management közösen szervez. A nagyszabású produkcióban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Crazy Little Queen Tribute Band együtt idézi meg a Queen utánozhatatlan világát, ahol a rock ereje a szimfonikus zene monumentális hangzásával találkozik.



Hegedűs László, a koncert fővédnöke, aki annak idején kulcsszerepet játszott abban, hogy a Queen Budapestre érkezzen, felidézte, milyen óriási politikai és anyagi kihívás volt a koncert megszervezése a nyolcvanas évek közepén. A megoldást végül a koncertfilm jelentette, amelynek forgatásához a teljes magyar filmiparból kellett összegyűjteni tizenhat darab 35 milliméteres kamerát. A később világszerte bemutatott Hungarian Rhapsody – Queen Live in Budapest nemcsak a koncert emlékét őrizte meg, hanem Budapestet is felhelyezte a rockzene világtérképére. Hegedűs azt is elárulta, hogy a technikai előkészületekből maga Brian May, a Queen legendás gitárosa, dalszerzője és alapító tagja is aktívan kivette a részét, ami jól mutatja, mennyire fontos volt a zenekarnak, hogy ez az este méltó módon maradjon fenn az utókornak. Brian May ma is különleges szeretettel gondol vissza a budapesti koncertre. Videóüzenetet küldött, amelyben felidézte az akkori napok baráti hangulatát, és arra biztatta a közönséget, hogy legyen részese a negyvenedik évforduló ünnepi koncertjének. A koncert nemcsak Freddie Mercury és a Queen előtt tiszteleg, hanem egy olyan korszak előtt is, amikor egy rockkoncert jóval többet jelentett egyszerű zenei eseménynél. A produkció karmestere Balogh Sándor, közreműködik Lőrincz Judit. A Queen Symphonic produkció egyik lelke Giorgio, a Crazy Little Queen Tribute Band frontembere, aki harmadik éve áll színpadra a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral. Azt nyilatkozta korábban, hogy Freddie Mercury dalainak előadása minden alkalommal óriási felelősség, hiszen a Queen zenéje rendkívül összetett, Mercury pedig egyszeri és megismételhetetlen előadó volt.

Freddie Mercury hangját senki sem tudja pótolni, és nem is ez a cél. Mi azt szeretnénk megmutatni, milyen elementáris ereje van ezeknek a daloknak ma is. Balogh Sándor szimfonikus hangszerelése ráadásul olyan új dimenziót ad a Queen zenéjének, amitől minden koncert különleges élménnyé válik

– mondta Giorgio, aki szerint a közönség minden alkalommal együtt lélegzik a zenekarral, amikor felcsendülnek a legismertebb slágerek.

A Queen zenéje azért maradt időtálló, mert jóval több volt egyszerű rockzenénél. Freddie Mercury és társai bátran ötvözték a rockot az operával, a klasszikus zenével és a poppal, dalaik pedig ma is generációkat kötnek össze.

A Bohemian Rhapsody, a Somebody to Love, a Radio Ga Ga, a We Will Rock You vagy a We Are the Champions ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint négy évtizeddel ezelőtt.

A Budai Vár történelmi falai között most ezek a dalok új életre kelnek. A nyári este, a monumentális szimfonikus hangzás és több ezer ember közös éneke olyan élményt ígér, amely egyszerre idézi fel a múltat és teremt új emlékeket.