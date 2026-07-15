Agresszív típusú agyrákkal diagnosztizálták a híres zenészt

Agresszív agydaganattal diagnosztizálták az 1990-es évek legendás grunge zenekarának basszusgitárosát, Jennifer Finchet. A rákos diagózist követően az L7 gyüttes közölte, hogy a 59 éves zenész nem vesz részt a közelgő búcsúturnén. Zenésztársai, Suzi Gardner, Demetra Plakas és Donita Sparks hétfőn osztották meg a szomorú hírt közleményükben.

Agresszív típusú agyrákkal diagnosztizálták a közkedvelt zenészt. Fotó: GoFundMe

Szeretett zenésztársunknál, testvérünknél és barátunknál, Jennifer Finchnél az agydaganat egy agresszív formáját diagnosztizálták. Több műtéten és súlyos szövődményeken van túl, ezért jelenleg kiterjedt orvosi ellátásra, rehabilitációra és szakszerű otthoni ápolásra van szüksége

- írták hozzátéve, adománygyűjtést indítottak Jennifer számára, fedezni tudják ezeket a sürgős kórházi költségeket, és azt, hogy társuk biztonságban, méltóságban, otthonában kaphassa meg a szükséges ellátást.

Agresszív típusú agyrákkal diagnosztizálták a közkedvelt zenészt: nem tud résztvenni a közelgő turnén

A zenekar hozzátette, hogy a The Last Hurrah Tour búcsúturnét még akkor tervezték meg, amikor mind a négy tag jó egészségnek örvendett.

Jennifer nem tud részt venni az Egyesült Államokban megrendezett koncerteken, ugyanakkor azt kérte tőlünk, hogy folytassuk a turnét a tervek szerint. Tiszteletben tartjuk a kérését, miközben most a legfontosabb számunkra az ő egészsége és jóléte. Jennifer a családunk része. Szeretjük őt, és szeretnénk, ha érezné annak a közösségnek a támogatását, amely ennyi éven át mellette állt. Kérjük, támogassátok és osszátok meg a gyűjtést. Szeretünk, Jennifer.

Jennifer Finch 1986-ban csatlakozott az L7-hez, mindössze egy évvel az együttes megalakulása után, így a zenekar egyik legrégebbi tagja. 1994-ben a Hole együttes Doll Parts című dalának videóklipjében is szerepelt, ahol az akkor 27 évesen elhunyt Kristen Pfaff basszusgitárost helyettesíte, írja a Mirror.