Olasz életérzés, világsztárok és egy dal a csókról – Erox Martini álomshow-ra készül Budapesten

A Sanremoi fesztivál csillagai egy nosztalgikus zenei utazás, egy valódi mediterrán ünnep, ahol a szenvedély, az elegancia és az ikonikus olasz dallamok találkoznak a modern show-elemekkel. Az est fénypontjaként a világhírű Ricchi e Poveri lép színpadra, akik a budapesti közönséggel együtt ünneplik fennállásuk 60. évfordulóját.

A Sanremoi fesztivál csillagai között Andrea Morricone édesapja legismertebb filmzenéiből vezényel válogatást (Fotó: Sanremoi fesztivál)

A Sanremoi fesztivál csillagai az MVM Dome-ban

A közönség már 2025-ben is hatalmas szeretettel fogadta őket: a tavalyi budapesti telt házas koncertjük egyértelműen bizonyította, hogy a Mamma Maria és a többi sláger mit sem veszített varázsából. Ezúttal még grandiózusabb produkcióval érkeznek: látványos fénytechnikával, pirotechnikával és természetesen az elmaradhatatlan jubileumi tortával.

Erox Martini szerint a mostani produkció egy korábbi siker természetes folytatása. „Megálmodtam ezt az estét, és most azon dolgozunk, hogy a közönség számára valóban felejthetetlen élmény legyen” – mondta el az Origónak. A producer azt is elárulta, hogy az est különleges vendégei még magasabb szintre emelik az élményt: Andrea Morricone, a legendás Ennio Morricone fia édesapja legismertebb filmzenéiből vezényel válogatást, míg Maurizio Schweizer a Celentano! The Tribute Show produkcióval idézi meg Adriano Celentano utánozhatatlan világát. Az ikonikus olasz slágereket a Cinema Studio Orchestra szimfonikus hangszerelése teszi még emelkedettebbé.

Erox Martini közel negyven éve él Magyarországon, de identitása ma is két hazához kötődik.

Mindkettő az otthonom. Sokan kérdezik, hogy hol érzem igazán jól magam, Olaszországban vagy Magyarországon. Én mindig azt válaszolom: útközben

– emelte ki. Ez a kettősség és kulturális sokszínűség hatja át a Sanremoi fesztivál csillagai produkciót is, amelynek célja az olasz életérzés megosztása a magyar közönséggel. A producer számára fontos, hogy minél többen részesei lehessenek az élménynek. Ezért azt tervezi, hogy bizonyos társadalmi csoportok számára kedvezményes belépési lehetőséget biztosítanak: „Szeretném boldoggá tenni azokat is, akiknek nehezebb megvásárolni egy koncertjegyet. Ezért azt tervezzük, hogy kiemelt csoportoknak féláras jegyeket biztosítunk. Azt szeretném, hogy minél többen átélhessék ezt az estét” – hangsúlyozta.