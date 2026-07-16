Nem ismerték fel Slasht, a biztonsági őr visszafordította a VIP-bejárattól - videó

Kínos, de egyben vicces jelenet játszódott le a Lucky című új Apple TV+-sorozat hollywoodi premierjén: egy biztonsági őr nem ismerte fel Slasht, ezért egyszerűen nem engedte be a VIP-bejáraton – írja a Rock Celebrities.

Reméljük, ezt a tesztet minden olvasónk könnyedén teljesíti: a képen Slash látható.

Fotó: Helle Arensbak / AFP

A jelenetről készült videót egy rajongó osztotta meg, és pillanatok alatt bejárta az internetet. A felvételen jól látszik, hogy míg a körülötte állók teljesen kiborulnak, a Guns N’ Roses legendás gitárosa végig higgadt marad.

A háttérben egy nő kétségbeesetten kiabálja:

Most ezt komoly? Ő Slash! A Guns N’ Rosesból!

Rögtön utána számon is kéri a biztonsági őrt, hogy tudja-e egyáltalán, kit állított meg.

Slash csak nevetett az egészen

A rajongók sem hagyták szó nélkül a bakit. Volt, aki értetlenkedve írta: „Hogy lehet nem felismerni Slasht? Az egyik legismertebb gitáros a világon!” Mások szerint viszont egyszerű emberi tévedés történt, amit a zenész példásan kezelt.

És valóban:

Slash egy pillanatig sem tűnt sértettnek. Csak nevetett a helyzeten, megkerülte a kordont, majd végül a megfelelő vörös szőnyeges bejárathoz irányították.

A premier a Lucky című Apple TV+ minisorozaté volt, amelyben Anya Taylor-Joy alakítja a főszerepet. A Marissa Stapley regényéből készült történet egy szélhámos nő menekülését követi nyomon, miután elárulják, és az FBI 10 millió dollár eltulajdonításával kezdi üldözni.

A biztonsági őr valószínűleg nem szívesen fog visszaemlékezni erre a műszakjára, mert nem mindennap fordul elő, hogy véletlenül a világ egyik legismertebb gitárosát fordítja vissza a VIP-bejárattól.