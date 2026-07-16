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Nem ismerték fel Slasht, a biztonsági őr visszafordította a VIP-bejárattól - videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Még a világ egyik legismertebb gitárosa sem úszhatja meg az igazoltatást. Slasht nem engedték be a VIP-bejáraton egy hollywoodi premieren, mert a biztonsági őr egyszerűen nem ismerte fel.
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slashbiztonsági őrvip

Kínos, de egyben vicces jelenet játszódott le a Lucky című új Apple TV+-sorozat hollywoodi premierjén: egy biztonsági őr nem ismerte fel Slasht, ezért egyszerűen nem engedte be a VIP-bejáraton – írja a Rock Celebrities.

Saul Hudson aka Slash, lead guitarist of the US hard rock band Guns N' Roses, performs on Helviti Stage at the Copenhell heavy metal music festival in Copenhagen, Denmark, on June 17, 2023. (Photo by Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Reméljük, ezt a tesztet minden olvasónk könnyedén teljesíti: a képen Slash látható.
Fotó: Helle Arensbak / AFP

A jelenetről készült videót egy rajongó osztotta meg, és pillanatok alatt bejárta az internetet. A felvételen jól látszik, hogy míg a körülötte állók teljesen kiborulnak, a Guns N’ Roses legendás gitárosa végig higgadt marad.

A háttérben egy nő kétségbeesetten kiabálja: 

Most ezt komoly? Ő Slash! A Guns N’ Rosesból!

 Rögtön utána számon is kéri a biztonsági őrt, hogy tudja-e egyáltalán, kit állított meg.

Slash csak nevetett az egészen

A rajongók sem hagyták szó nélkül a bakit. Volt, aki értetlenkedve írta: „Hogy lehet nem felismerni Slasht? Az egyik legismertebb gitáros a világon!” Mások szerint viszont egyszerű emberi tévedés történt, amit a zenész példásan kezelt.

És valóban: 

Slash egy pillanatig sem tűnt sértettnek. Csak nevetett a helyzeten, megkerülte a kordont, majd végül a megfelelő vörös szőnyeges bejárathoz irányították.

A premier a Lucky című Apple TV+ minisorozaté volt, amelyben Anya Taylor-Joy alakítja a főszerepet. A Marissa Stapley regényéből készült történet egy szélhámos nő menekülését követi nyomon, miután elárulják, és az FBI 10 millió dollár eltulajdonításával kezdi üldözni.

A biztonsági őr valószínűleg nem szívesen fog visszaemlékezni erre a műszakjára, mert nem mindennap fordul elő, hogy véletlenül a világ egyik legismertebb gitárosát fordítja vissza a VIP-bejárattól.

 

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