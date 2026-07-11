A lassan leszálló éj, a gőzölgő termálvíz és a világklasszis muzsikusok találkozása olyan élményt teremtett a Széchenyi Gyógyfürdőben, amely egyszerre szólt Budapest legendás fürdőkultúrájáról és a klasszikus zene időtlenségéről. A Fesztivál Akadémia Budapest Summerfestjének egyik legizgalmasabb programján a Zeneakadémia és a BMC koncerttermei után a nyári éjszaka, a történelmi fürdőépület és a víz vált a koncert díszletévé.

A Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) Summerfest szervezésében nem mindennapi koncertet tartottak (Fotó: Herman Péter)

A Summerfest legizgalmasabb programja

A Fesztivál Akadémia Budapestet Kokas Katalin és Kelemen Barnabás alapította azzal a céllal, hogy a világ legkiválóbb művészei és a fiatal tehetségek közösen dolgozzanak. A Summerfest egyik legfontosabb sajátossága ma is ez a mester-tanítvány modell: a világsztár szólisták a nyilvános mesterkurzusokon együtt tanítanak és muzsikálnak növendékeikkel, majd közös koncerteken állnak színpadra. A fesztivál most húsz napra ismét a klasszikus zene nemzetközi központjává teszi Budapestet.

50 szólista-művész, 170 diák és 40 versenyző érkezett több, mint 40 országból. 760 mesterkurzust és több mint 30 koncertet számlál idén a Fesztivál Akadémia Budapest

– nyilatkozta Kokas Katalin. A fesztivál vendégei között olyan nemzetközi hírű művészek szerepelnek, mint Alena Baeva, Kirill Gerstein, Denis Kozhukhin, Andreas Ottensamer, Ilya Gringolts, Mihaela Martin, Alissa Margulis, Maxim Rysanov, Fenyő László és Boris Brovtsyn.

A csütörtök esti koncert arról a ritka élményről is szólt, amikor a klasszikus zene szinte észrevétlenül válik egy nyári este természetes részévé. A koncertet Dohnányi Ernő Szerenád című műve nyitotta Králik Abigél, Nora Romanoff Schwarzberg és Justus Grimm előadásában. A három hangszer bensőséges párbeszéde egyszerre teremtett elegáns nyitányt és meghitt kamarazenei légkört, miközben a víz tükrén visszaverődő fények egészen különleges hátteret adtak az előadásnak. Mosolyt csalt a közönség arcára a mesterkurzusok legfiatalabb résztvevőinek fellépése is: a Tücsökzenekar szereplése jól érzékeltette, hogy a FAB valóban élő műhely, ahol a jövő muzsikusai már most ugyanannak a közösségnek a részesei, mint világhírű mestereik. Ezt követően a Kelemen Kvartett Bartók Béla vonósnégyeseiből válogatott részletekkel idézte meg a szerző kamarazenei életművének egyik legizgalmasabb világát. A szabadtéren Bartók zenéje különösen elevennek hatott: a népzenei gyökerek és a modern hangzás egyszerre voltak jelen.

Az este ezután a kortárs zene felé fordult. Gene Koshinski Get It! című művében Benkócs Tamás fagottja és Joó Szabolcs ütőhangszerei virtuóz, játékos párbeszédet folytattak, majd Eötvös Péter Thunder című timpaniszólója következett, amelyben Joó Szabolcs lenyűgöző intenzitással mutatta meg a ritmus és a hangszínek gazdagságát.

A koncert második felében ismét Bartók került a középpontba. A Román népi táncok Lukács Miklós cimbalmával és Kelemen Barnabás hegedűjével szólalt meg különleges hangszerelésben, új megvilágításba helyezve Bartók népzenei örökségét. A fináléról a Sárközy Collective gondoskodott, amely sodró lendületű cigányzenéjével igazi örömzenévé változtatta az estét.