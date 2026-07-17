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szemethy imre

Meghalt Szemethy Imre, megható sorokkal búcsúzott tőle lánya

1 órája
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Néhány órával Szemethy Imre halálhírének bejelentése után lánya is megszólalt. Megható Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy édesapja hosszú, boldog és alkotásokban gazdag életet élt, öröksége pedig örökké velünk marad.
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szemethy imregyászsúlyos betegség

Életének 82. évében elhunyt Szemethy Imre Munkácsy Mihály-díjas grafikus, érdemes és kiváló művész. A magyar képzőművészet meghatározó alkotójának halálhírét csütörtökön a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia közölte. Nem sokkal később lánya, Szemethy Sölétormos Orsolya is megható sorokkal búcsúzott édesapjától.

Szemethy Imre hosszan tartó, súlyos betegség után csütörtökön hunyt el
Fotó: Facebook

Hosszú, boldog életet élt

Lánya Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy édesapja békében távozott.

Kedves emberek. Mai nap apukám, Szemethy Imre búcsút vett tőlünk és ettől a világtól. Mostantól az örök vadászmezőkön alkot tovább.

Hozzátette, különösen hálás azért, hogy édesapja hosszú, elégedett és boldog életet élhetett.

„Nagyon örülök, amiért hosszú, elégedett, mondhatjuk boldog, igen, mondhatjuk boldog élete volt. Azon kevesek közé tartozott, akik elégedettek és kreatívak voltak.”

Életműve örökké velünk marad

A bejegyzésben Szemethy Sölétormos Orsolya arról is írt, hogy bár a család gyászol, édesapja öröksége tovább él alkotásaiban és azokban az értékekben, amelyeket hátrahagyott.

Sírva vigadunk, mert amit maga után hagyott, az maga a tanulságos absztrakt, a játékos, értő, szívderítő művészet és a szerzetesi életmód példája.

Végül úgy fogalmazott, hogy most ő ír édesapja helyett, de a művész mindenkit ölel, akit ismert és szeretett.

Ezúton is ölel benneteket, mindenkit, akit ismert és szeretett általam, – mert most én írok helyette. Mindig is velünk lesz.

Súlyos betegség után hunyt el

Szemethy Imre hosszú, súlyos betegség után hunyt el 82 éves korában. A Munkácsy Mihály-díjas grafikus a magyar képzőművészet kiemelkedő alakja volt, munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták, alkotásai pedig generációk számára jelentettek inspirációt. Halálával a hazai művészeti élet meghatározó személyisége távozott.

 

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