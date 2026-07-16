Meghalt a Munkácsy Mihály-díjas képzőművész

Szemethy Imre haláláról a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia számolt be. Közleményük szerint a művész csütörtökön távozott, életművével pedig a magyar grafika és képzőművészet egyik meghatározó alakja marad.

Szemethy Imre: elhunyt a Munkácsy Mihály-díjas képzőművész

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Szemethy Imre a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult Ék Sándor, Barcsay Jenő és Fónyi Géza növendékeként, majd 1971-ben szerzett diplomát. Pályája kezdetén, 1972 és 1975 között Derkovits-ösztöndíjas volt, később a Mozgó Világ munkatársaként dolgozott.

Munkásságának fontos részét alkották a grafikák és a különleges technikával készült tusrajzok. Alkotásaira jellemző volt a részletgazdagság, valamint a pontozásos rajztechnika alkalmazása.

Irodalmi művekhez is készített illusztrációkat

Szemethy Imre művészetében jelentős szerepet kapott a modern irodalom. Számos ismert szerző műveihez készített illusztrációkat, többek között James Joyce és Szentkuthy Miklós alkotásaihoz.

Rajzait és írásait rendszeresen közölték hazai újságok és folyóiratok. 1996-ban Banga Ferenc grafikusművésszel közösen indította el a Képes prózatár című könyvsorozatot, amely a magyar novellairodalom rajzos feldolgozását tűzte ki célul.

A művész oktatóként is aktív volt: 1994 és 1997 között az Iparművészeti Főiskolán tanított, később pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori iskolájában dolgozott témavezetőként.

Szemethy Imre 1993-tól volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja, pályája során számos egyéni kiállításon mutatta be munkáit.

Rangos elismerésekkel díjazták életművét

A képzőművész munkásságát számos szakmai díjjal ismerték el. 1977-ben megkapta a Munkácsy Mihály-díjat, 1986-ban érdemes művész lett, 1990-ben pedig Csohány Kálmán-díjjal tüntették ki.

1996-ban a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díját vehette át, 2005-ben pedig kiváló művész címet kapott. 2025-ben a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozati díjával ismerték el több évtizedes alkotói munkásságát.