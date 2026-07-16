Családja és pályatársai búcsúztatták Szilágyi Tibort a Farkasréti temetőben

Szilágyi Tibor temetése dalokkal, személyes beszédekkel és a színész kedvenc versével zajlott a Farkasréti temetőben. A búcsúztatáson a család, a barátok és a pályatársak közösen emlékeztek meg több évtizedes pályájáról és emberségéről.

Szilágyi Tibor temetésén családja, barátai és pályatársai vettek végső búcsút a Kossuth-díjas színésztől a Farkasréti temetőben (A képen a nemrég elhunyt színészóriás) Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló

Szilágyi Tibor búcsúztatása a Farkasréti temetőben

Családja, barátai, pályatársai és tisztelői kísérték utolsó útjára Szilágyi Tibort csütörtök délután a Farkasréti temetőben. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész július 2-án, családja körében hunyt el 83 évesen.

A szertartás előtt Frank Sinatra My Way és Leonard Cohen Hallelujah! című dala is felcsendült. A színész fényképével díszített koporsót szabadtéren ravatalozták fel, miközben egyre többen érkeztek, hogy részvétüket fejezzék ki a gyászoló családnak.

Rudolf Péter is elbúcsúzott Oszi bácsitól

A család nevében elhangzott beszédben felidézték Szilágyi Tibor több évtizedes pályafutását, színházi és filmes szerepeit, valamint emberségét. Elmondták, hogy több mint százötven színpadi szerepet játszott, filmekben és televíziós produkciókban is rendszeresen szerepelt.

Rudolf Péter külön megemlékezett az Üvegtigris Oszi bácsijáról, valamint Szilágyi Tibor szerénységéről, sokoldalúságáról és vezetői emberségéről. Beszédét a „Szevasz, Oszi bácsi!” mondattal zárta.

A család és a barátok Anna lányáról, Orsiról, unokájáról és balatoni emlékeiről is beszéltek. Ezután hangfelvételről Szilágyi Tibor előadásában hallgatták meg József Attila Levegőt! című versét. Koporsóját Presser Gábor és Dés László Nagy utazás, majd Zorán Kell ott fenn egy ország című dala kísérte – számolt be a Blikk Szilágyi Tibor búcsúztatásáról.

Szilágyi Tibor halála

Meghalt Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, aki több mint hat évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar színházi és filmes életnek. A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el, 2026. július 2-án, csütörtökön. Pályafutása során emlékezetes színpadi szerepek, népszerű filmszerepek és legendás szinkronszerepek fűződtek a nevéhez, markáns hangja és kivételes színészi jelenléte generációk számára marad emlékezetes.

Bodrogi Gyula képtelen elhinni, hogy nincs többé barátja

A teljes magyar társadalom áll értetlenül a legendás színész váratlan halála előtt. Szilágyi Tibor csütörtökön adta vissza lelkét teremtőjének, hatalmas űrt hagyva ezzel a világot jelentő deszkák és a celluloid szalagok világában. Pályatársa és jó barátja az Origótól értesült a gyászhírről. Bodrogi Gyula csak kereste a szavakat fájdalmában…