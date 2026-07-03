Meghalt Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, aki több mint hat évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar színházi és filmes életnek. A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.Pályafutása során emlékezetes színpadi szerepek, népszerű filmszerepek és legendás szinkronszerepek fűződtek a nevéhez, markáns hangja és kivételes színészi jelenléte generációk számára marad emlékezetes.

Szilágyi Tibor - Fotó: Origo

Szilágyi Tibor élete

Szilágyi Tibor 1942. augusztus 28-án született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1965-ben szerzett diplomát, majd a kecskeméti Katona József Színházban kezdte pályáját. Ezt követően a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház társulatának is meghatározó művésze volt. 2003 és 2007 között a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként is dolgozott.

Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.

A közönség számos film- és televíziós szerepéből is ismerhette. Feltűnt többek között a Hideg napok, a Szegénylegények, a Kántor, az Üvegtigris-filmek és Az ember tragédiája című animációs alkotás szereplői között. Emellett a magyar szinkron egyik ikonikus hangja volt, hosszú éveken át több világsztárnak, köztük Jean Renónak kölcsönözte jellegzetes orgánumát.

Rendezőként is sikeres volt és Tibornak két verseskötete is megjelent.

Díjai

Művészi munkásságát számos rangos kitüntetéssel ismerték el. 1975-ben Jászai Mari-díjat kapott, 1982-ben Érdemes Művész lett, 1984-ben SZOT-díjjal tüntették ki, 1987-ben elnyerte a Kiváló Művész címet. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét 1996-ban, középkeresztjét 2002-ben vehette át, majd 2007-ben Kossuth-díjjal ismerték el kiemelkedő színészi és rendezői munkásságát.

2010-ben a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává választották, 2018-ban Tolnay Klári-díjat kapott.

Szilágyi Tibor személyében a magyar színházi és filmes világ egyik meghatározó művészét veszítette el. Több generáció számára jelentett példaképet elhivatottságával, szakmai igényességével és utánozhatatlan színpadi jelenlétével, alakításai pedig a magyar kulturális élet maradandó értékei közé tartoznak.

Az Origo 2022-ben készített hosszabb interjút a színésszel.