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Szilágyi Tibor

"Elment egy óriás" - Szilágyi Tibor emléke előtt tisztelgett Nagy Ervin

26 perce
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Szilágyi Tibor egyike volt azoknak a megkerülhetetlen, monumentális pilléreknek, akikre a szakmánk, a színházunk és a mozgóképes kultúránk épült - írta a kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.
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Szilágyi TibormegemlékezésNagy Ervin

Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező életének 83. évében hunyt el családja körében július 2-án. "Elment egy óriás" - hangsúlyozta bejegyzésében Nagy Ervin, hozzátéve, hogy Szilágyi Tibor "mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot".

20200311 Veszprém Portré - interjú Szilágyi Tibor színművész Fotó: Penovác Károly PK Veszprém Megyei Napló
Szilágyi Tibor a halálával egy valódi legenda távozott / Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló

Szilágyi Tibor emléke előtt tisztelgett Nagy Ervin

Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve - emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, "Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg".

Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!

 - zárta sorait Nagy Ervin.

 

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