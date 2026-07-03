"Elment egy óriás" - Szilágyi Tibor emléke előtt tisztelgett Nagy Ervin

Szilágyi Tibor egyike volt azoknak a megkerülhetetlen, monumentális pilléreknek, akikre a szakmánk, a színházunk és a mozgóképes kultúránk épült - írta a kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.
Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező életének 83. évében hunyt el családja körében július 2-án. "Elment egy óriás" - hangsúlyozta bejegyzésében Nagy Ervin, hozzátéve, hogy Szilágyi Tibor "mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot".
Szilágyi Tibor emléke előtt tisztelgett Nagy Ervin
Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve - emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, "Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg".
Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!
- zárta sorait Nagy Ervin.
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