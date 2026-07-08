Szilágyi Tibor, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án, 83 éves korában hunyt el.

Szilágyi Tibort Július 16-án 14 órakor búcsúztatják.

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

A család közlése alapjén július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában.

Szilágyi Tibor volt Jean Reno szinkronhangja

Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. Később a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.

Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. ajánlat több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.

Szinkronhangként is sokat foglalkoztattak, ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja.

Verseskötetei Égi fény és Emlékszilánkok címmel jelentek meg.

Szilágyi Tibor a rádióban is gyakran volt hallható, többek között kabarékban.

Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari-díjat, 1982-ben érdemes művészet, 1987-ben kiváló művész címet kapott. 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a súlyos színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként. 2018-ban Tolnay Klári Művészeti díjat.

A gyászjelentés szerint az elhunyt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium saját halottjának tekinti.