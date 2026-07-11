Rossz hír a Szigetre készülőknek: visszalépett az egyik népszerű fellépő

Nem lép fel az idei Sziget Fesztiválon Tash Sultana. Az ausztrál zenész az Instagram-oldalán jelentette be, hogy lemondja valamennyi augusztusi európai koncertjét és fesztiválfellépését - írja a Music Daily.

Tash Sultana - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A művész eredetileg augusztus 12-én, a Twenty One Pilots koncertje előtt lépett volna színpadra a Szigeten, ez lett volna első fellépése a fesztiválon.

Ez áll Tash Sultana bejelentése mögött

Bejelentésében azt írta, nehéz döntést hozott, de több időre van szüksége ahhoz, hogy befejezze új albumát.

Több időre van szükségem ahhoz, hogy az új albumot olyan színvonalon fejezzem be, amit elvárok magamtól. Nem lenne tisztességes sem veletek, sem a zenével szemben, ha ennél alább adnám – fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen sajnálja azokat a rajongókat, akik már utazást szerveztek vagy szabadságot vettek ki a koncertek miatt.

A Sziget Fesztivál időközben eltávolította Tash Sultana nevét a hivatalos fellépői listáról.

Egyelőre nem jelentették be, ki lép a helyére, de várhatóan hamarosan új előadót neveznek meg az augusztus 12-i koncertsávra.

Tash Sultana legutóbb 2022-ben adott koncertet Magyarországon, amikor a Budapest Parkban lépett fel.