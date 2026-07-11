Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Tragédia Budapesten: meghalt két tinédzser, miután felmásztak egy tehervonatra

Sziget

Rossz hír a Szigetre készülőknek: visszalépett az egyik népszerű fellépő

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Csalódniuk kell a rajongóknak: Tash Sultana mégsem lép fel az idei Sziget Fesztiválon. Az ausztrál zenész minden augusztusi európai koncertjét és fesztiválfellépését lemondta, hogy az új albumára koncentrálhasson. A Sziget már el is távolította Tash Sultana nevét a fellépők listájáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szigetlemondásfesztivál

Nem lép fel az idei Sziget Fesztiválon Tash Sultana. Az ausztrál zenész az Instagram-oldalán jelentette be, hogy lemondja valamennyi augusztusi európai koncertjét és fesztiválfellépését - írja a Music Daily.

Tash Sultana arrives at the 21st Annual G'Day USA (American Australian Association) Arts Gala 2024 held at the Skirball Cultural Center on February 1, 2024 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Tash Sultana - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A művész eredetileg augusztus 12-én, a Twenty One Pilots koncertje előtt lépett volna színpadra a Szigeten, ez lett volna első fellépése a fesztiválon.

Ez áll Tash Sultana bejelentése mögött

Bejelentésében azt írta, nehéz döntést hozott, de több időre van szüksége ahhoz, hogy befejezze új albumát.

Több időre van szükségem ahhoz, hogy az új albumot olyan színvonalon fejezzem be, amit elvárok magamtól. Nem lenne tisztességes sem veletek, sem a zenével szemben, ha ennél alább adnám – fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen sajnálja azokat a rajongókat, akik már utazást szerveztek vagy szabadságot vettek ki a koncertek miatt.

A Sziget Fesztivál időközben eltávolította Tash Sultana nevét a hivatalos fellépői listáról. 

Egyelőre nem jelentették be, ki lép a helyére, de várhatóan hamarosan új előadót neveznek meg az augusztus 12-i koncertsávra.

Tash Sultana legutóbb 2022-ben adott koncertet Magyarországon, amikor a Budapest Parkban lépett fel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!