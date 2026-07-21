A Fertő-tó térségének UNESCO világörökségi helyszíne, a Szentmargitbányai Kőfejtő alig néhány kilométerre a magyar határtól idén is lélegzetelállító látványvilággal várja a közönséget. Az idei nyár főszereplője Puccini szenvedélyes remekműve, a Tosca, amelynek premierjén közel ötezer néző ünnepelte álló tapssal a művészeket. Joyce El-Khoury címszereplőként elementáris erővel uralta a színpadot, partnere, Yongzhao Yu pedig Cavaradossiként mutatkozott be először Ausztriában. A közönség percekig tartó ovációval jutalmazta a produkciót.

Joyce El-Khoury Tosca szerepében uralta a színpadot, Yongzhao Yu pedig Cavaradossiként mutatkozott be (Fotó: wearegiving GmbH)

A Tosca Rómába repíti a nézőt

A produkció mögött ismét az a kreatív alkotópáros áll, amely már a 2021-es Turandot és a 2024-es Aida előadásával is lenyűgözte a közönséget: Thaddeus Strassberger amerikai rendező és Giuseppe Palella olasz jelmeztervező. A Soprontól alig húsz percre fekvő Szentmargitbányai Kőfejtő már önmagában is lenyűgöző látvány, amelyet a rendező ezúttal is maximálisan kihasznált.

Évről évre rengeteg magyar operabarát választja ezt a különleges szabadtéri játszóhelyet, ahol a természet és a színház páratlan egységet alkot. A több tíz méter magas mészkőfalak között megbúvó színpad olyan természetes kulisszát kínál, amelyet a világ kevés operajátszó helye mondhat magáénak.

A Tosca története a napóleoni háborúk korabeli Rómába repíti a nézőt, ahol szerelem, féltékenység, politikai üldöztetés és hatalmi játszmák fonódnak össze. A színpad központi eleme egy monumentális szentély és oltár, fölötte pedig egy közel hetven kilogrammos lebegő tömjénfüstölő uralja a teret. A látvány egyszerre idézi meg az egyházi pompát, a spiritualitást és a fenyegető sötétséget.

A produkció vizuális világát tovább erősíti Giuseppe Palella elképesztő jelmezkollekciója. A milánói Casa d'Arte Fiore műhelyében összesen 271 kosztüm készült az előadáshoz.

Tosca kilencméteres, fehér virágokból készült uszálya, Scarpia sötét, drámai köpenye vagy a kerubként megjelenő gyermekkar arany-fehér öltözékei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az előadás valódi vizuális élménnyé váljon.

Amikor a második felvonásban felcsendül Tosca megrendítő imája, a Vissi d'arte, a nézőtéren szinte tapintható a csend. Az előadás végén pedig ismét a természet veszi át a főszerepet: a csillagos ég alatt felhangzó vastaps visszhangzik a hatalmas sziklafalakról.

A Kőfejtő produkcióinak egyik különlegessége, hogy a nemzetközi sztárok mellett magyar művészek is rendszeresen színpadra lépnek. Az opera rezidens együttese ismét a magyar zenészekből álló Piedra Fesztiválzenekar, amelyet ezúttal is az olasz karmester, Puccini-specialista Valerio Galli vezényel. A szereplőgárdában Pataki Adorján Cavaradossit alakítja az egyik szereposztásban, míg Nagy Zoltán Angelotti és a börtönőr szerepében tér vissza a Kőfejtő színpadára. A Philharmonia Chor Wien és a Gumpoldskirchner Spatzen gyermekkórus szintén emlékezetes pillanatokat teremt, különösen a monumentális Te Deum-jelenetben.

A szervezők már a következő évadot is bejelentették: 2027 nyarán Giuseppe Verdi Rigolettója költözik a Kőfejtő monumentális színpadára, ismét Thaddeus Strassberger rendezésében és Giuseppe Palella jelmezeivel.