Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szúrófegyverrel támadt a rendőrökre, lelőtték a berlini Pride feltételezett merénylőjét

meghalt

Meghalt Tóth Tihamér Jenő film- és adásrendező

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hetvenhét éves korában elhunyt Tóth Tihamér Jenő magyar film- és adásrendező, vezetőoperatőr, fotóművész és szerkesztő-újságíró - tudatta a család vasárnap az MTI-vel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meghalttóth tihamér jenődokumentumfilm

Tóth Tihamért, méltósággal viselt hosszan tartó betegség után július 25-én érte a halál a tolna megyei Regölyben.

tóth tihamér jenő
Meghalt Tóth Tihamér Jenő.
Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Meghalt Tóth Tihamér Jenő

A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja 1949. április 19 -én született Száron.

Hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak. Egyik legfontosabb és legszélesebb körben ismert munkája a Főtér című kulturális-turisztikai magazinműsor volt, amely Magyarország tájait, értékeit és emberi történeteit mutatta be.

Rendezője és operatőre volt 2008-as Botcsinálta táltos - A piermonti magyar című dokumentumfilmnek, emlékezetes alkotása még a Sírjaik hol domborulnak című dokumentumfilm. Egy ideig az oroszlányi és a komáromi helyi televíziót is vezette. Tóth Tihamér a Magyar Filmakadémia tagja volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!