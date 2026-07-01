Villamosbaleset, egy rekorder éhezőművésznő, a Budapesten megrendezett sakkolimpia és a világ egyik legszebb golfpályájaként jegyzett svábhegyi hegytető is látható a 100 évvel ezelőtti filmhíradókban. Megjelent a Nemzeti Filmintézet dokumentum-sorozata, a Ma 100 éve – Régi idők híradói 1926. júliusi epizódja.

Villamosbaleset, egy rekorder éhezőművésznő, a Budapesten megrendezett sakkolimpia a Ma 100 éve – Régi idők híradói legújabb adásában.

Fotó: Nemzeti Filmintézet

Villamosbaleset a belvárosban

A száz évvel ezelőtti, szerencsés kimenetelű villamosbaleset a Blahán történt, ahol akkor még a kis utcákban is villamos közlekedett. Két kocsi ütközött itt össze, és az egyik hibájából a másik felborult. Az operatőr alaposan körbefilmezte a környéket, így eredeti formájában láthatjuk a filmhíradóban a Corvin Áruházat és a környező épületeket, melyeket alig két évtized múlva alaposan átalakított a második világháború.

Egy másik közeli helyszín szintén azok számára lehet különösen érdekes, akik imádják a régi filmkockákkal tett budapesti időutazást. Az Astoriánál lévő, ma már nem létező Márkus Emília parkszínpad kertmozijáról van szó, amelyet az előző évben nyitottak meg, és ahol az igényesen dekorált kertben száz éve épp az első országos ökölvívó-bajnokságot rendezték meg. A terület helyén ma az Astoria-sarok legfiatalabb épülete, az East-West Business Center áll, háború előtti állapotáról ez az egyedül fennmaradt filmfelvétel.

Szintén lebontott épület az egykori városligeti Fortuna mozi és a mellette álló Plasticon nevű panoptikum. Ez a helyszíne annak a híradóriportnak, amely bemutatja a női koplalás világrekordját megdöntő bécsi könyvelőnőt, aki 1926 júliusában 45 napig éhezett egy üvegkalitkában. Sok kíváncsiskodó pesti mellett a híradó kamerája is szemtanúja volt az eseménynek, amikor mentők szállították el a már járóképtelen rekordert.

Sakkolimpia Budapesten

A száz évvel ezelőtti Budapesten megrendezett sakkolimpia képei is tartogatnak érdekességeket, láthatóak rajta a Gellért szálló teraszai és reprezentációs részei, egy másik riportban pedig a világ egyik legszebb golfpályájaként jegyzett svábhegyi hegytető bukkan fel. De nem csak a golfpálya tartozott száz éve a világ legjobbjai közé, hanem golfozóink is, akik közül szintén bemutat néhányat a régi filmszalag. A sport, amelynek magyarországi sikerszériáját egy skót edzőnek köszönhetjük, éppen száz éve kezdett el felívelni, és ez az aranykor a második világháborúig tartott. Ezt követően a kommunista rendszer a golfot kifejezetten burzsoá és dekadens sportnak minősítette, így az európai viszonylatban is jegyzett klubot pályájával együtt beszántották és a területet átadták az akkor épülő Úttörővasútnak.