A táj, a zene és a bor találkozása – Jubileumi Zempléni Fesztivál várja a közönséget

A Zempléni Fesztiválon a kastélyok, templomok, történelmi pincék, borászatok és a kis zempléni települések együtt alakítják azt az atmoszférát, amely három és fél évtizede a rendezvény védjegyévé vált. A tokaji borvidék szőlőhegyei, a helyi gasztronómia és a világhírű borok ugyanúgy hozzátartoznak az élményhez, mint a színpadokon megszólaló muzsika.

Hollerung Gábor vezényletével a a Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenye nyitja meg a Zempléni Fesztivált (Fotó: Bódi László)

A Zempléni Fesztivál műfaji sokszínűsége

A jubileumi évad programja idén is a műfaji sokszínűségre épül. A jubileumi fesztivált augusztus 14-én Sárospatakon a Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenye nyitja meg. Hollerung Gábor vezényletével Dvořák IX. („Újvilág”) szimfóniája és Gershwin Zongoraversenye hangzik el, Szüts Apor játékával. A fesztivál rezidens együttese a következő napokban is számos formációban találkozik a közönséggel és mutatják meg a kamarazene sokszínűségét, a klasszikus repertoártól egészen a könnyedebb műfajokig.



A jazzkedvelőkre szintén gazdag program vár. A Sárospataki Borterasz estéről estére a hazai jazzélet meghatározó előadóit fogadja: többek között Bágyi Balázs, Tálas Áron, Tzumó, Kanizsa Gina és Orbay Lilla is fellép együtteseivel. A fesztivál jazzprogramja idén is széles spektrumot ölel fel, a tradicionális hangzástól a modern improvizatív irányzatokon át egészen a latin jazz világáig.



A Zempléni Fesztivál programjában idén is kiemelt szerepet kapnak azok a produkciók, amelyek új nézőpontból közelítenek a zenei hagyományokhoz, emellett bátran lépik át a műfaji határokat. A klasszikus zene természetes módon találkozik a jazzel, a világzenével és a népzenével, miközben a kortárs zenei gondolkodás is fontos szerepet kap. A Budafoki Dohnányi Zenekar és az Infusion Trio közös produkciója új perspektívából közelít a klasszikus repertoárhoz, a Kodály Kórus és a Steve Jazz Trio a kórusmuzsika és az improvizáció kapcsolatát kutatja, míg a Dalinda és a Kerekes Band vagy a Hakumba koncertjei a magyar népzenei hagyomány és a világzene friss, energikus találkozásait mutatják meg.

A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje, hogy a koncerthelyszínek önmagukban is úti célok. A történelmi kastélyok, kúriák és borászatok aktív részesei az élménynek. Egy kamarakoncert egy kastély teraszán, egy jazzest a pincesoron vagy egy klasszikus hangverseny a szőlőbirtokok között egészen más befogadói élményt kínál, mint egy hagyományos koncertterem.

A borvidéki helyszínek idén is különleges szerepet kapnak

A tokaji pincészetek koncertjein a zene és a borkultúra évszázados kapcsolata elevenedik meg, legyen szó klasszikus dalestekről, könnyedebb vokális produkciókról vagy ragtime-ról. A fesztivál ezzel tovább erősíti azt az egyedülálló karakterét, amelyben a kulturális és gasztronómiai élmények természetes egységet alkotnak. A szervezők ezúttal is minden korosztály számára kínálnak programokat. A családokat zenés-bábos előadások és interaktív koncertek várják, a fiatalabb generációt táncszínházi produkciók szólítják meg, míg a zenetörténeti előadások és beavató estek azoknak kínálnak különleges élményt, akik a művek hátterére és történeteire is kíváncsiak.

A fesztivál visszatérő vendégei közé tartozik Bősze Ádám és Hollerung Gábor is, akik közérthető, szórakoztató előadásaikkal hozzák közelebb a klasszikus zenét a közönséghez.



A zene mellett idén is jelentős szerepet kap az irodalom, a színház és a képzőművészet. Vecsei H. Miklós, Mácsai Pál vagy Schell Judit fellépései azt mutatják, hogy a fesztivál a különböző művészeti ágak találkozására is nagy hangsúlyt fektet, miközben több kiállítás is várja az érdeklődőket a régió múzeumaiban és kiállítótereiben. A jubileumi évad egyben történelmi emlékezés is: a fesztivál több programmal kapcsolódik II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójához, így a zenei élmények mellett a térség gazdag történelmi öröksége is hangsúlyosan jelenik meg.

Harmincöt év után a Zempléni Fesztivál továbbra is egyedülálló helyet foglal el a hazai kulturális életben. Egy olyan összművészeti utazás, amelyben a klasszikus zene, a jazz, a népzene, az irodalom, a képzőművészet, a tokaji borok és a Zemplén páratlan természeti környezete közösen teremtenek élményt.