Járai Máté karrierje most szárnyal igazán: darabjairól, jellemfejlődéséről és terveiről mesélt nekünk

Az Anconai szerelmesek fergeteges mediterrán komédia: az imádnivalóan bolondos szereplők, a korosodó amorózó, a könnyűvérű szobalány, a leleményes panziósnő, a pocsék kávét büszkén felszolgáló presszós és a többiek egymás szerelmi szálait gabalyítják össze visszavonhatatlanul. Az előadás nyári útja már június elején elkezdődött Gödöllőn, azóta Tokajban, Debrecenben és Siófokon is játszották. Járai Mátét lenyűgözi, hogy a harmincéves múltra visszatekintő zenés komédia még mindig ekkora hatással van a közönségre.
Az Anconai szerelmesek Szentendrén
A színművész úgy látja, ennek egyik legfontosabb oka az az összetéveszthetetlen olasz életérzés, amit a jól ismert slágerek szinte az első pillanatban előhívnak. „Vannak dalok, amelyeket akár ezerszer is szívesen meghallgat az ember, mert egy régi érzéshez, helyhez vagy élethelyzethez repítik vissza. Az Anconai szerelmesek zenéi is ezt tudják: elég megszólalnia például a Felicitànak, és a néző máris úgy érezheti, mintha egy olasz tengerparton ülne” – fogalmaz Járai Máté.
Úgy látja, éppen ez a nosztalgikus, felszabadító érzés az előadás egyik legnagyobb ereje. A mostani változat egyik újdonsága a finálé, amely Cseke Péter ötlete nyomán egy későbbi, nyolcvanas évekbeli sláger lett. Szerinte ez különösen erős lezárása az előadásnak. „Tényleg mindenki táncolva és énekelve hagyja el a nézőteret” – mondja mosolyogva.
„Nagyon furcsa, amikor apának szólítanak a színpadon”
Járai Máté pályáját régóta kerülgette az Anconai szerelmesek. Meséli, hogy több olyan színházban is dolgozott, ahol műsoron volt a darab, ám valahogy mindig kimaradt belőle. Szolnokon, Győrben és Szegeden is találkozott vele, ezért sokáig volt egy olyan érzése, hogy egyszer még dolga lesz ezzel a történettel. Arra azonban nem számított, hogy mire ez megtörténik, már az egyik legidősebb férfiszerepet kapja meg. Tomao Nicomaco ugyanis Ancona tehetős polgára, egy felnőtt lány apja, aki szeretné megfelelő férjhez adni a gyermekét.
Sosem gondoltam arra, hogy az idő velem is megy
– mondja, hozzátéve, hogy bár életkorából adódóan teljesen reális lenne, hogy huszonéves gyereke legyen, lélekben továbbra is nagyon fiatalnak érzi magát. „A lelkem annyira gyerek még, és van egy kis Pán Péter-szindrómám. Nagyon furcsa, amikor apának szólítanak a színpadon” – árulja el.
Tomao ugyanakkor nemcsak apafigura, hanem az egész előadás egyik mozgatórugója. Ő mutatja be a szereplőket a közönségnek, és lényegében bevezeti a nézőket Ancona világába.
„A közönséget is arra kérem, hogy ebben a két-három órában felejtsenek el mindent, és jöjjenek velünk Olaszországba, Anconába” – meséli. A feladatot egyfajta idegenvezetéshez hasonlítja, és különösen élvezi, hogy sok múlik rajta az előadásban.
Járai Máté az Erkel Színházhoz Szente Vajkon keresztül is kötődik. Közel harminc éve ismerik egymást, több alkalommal dolgoztak már együtt. A következő évad konkrétumairól egyelőre nem szeretne beszélni, mert még zajlanak az egyeztetések, de egy dologban biztos, a következő évadban is találkozhat vele az Erkelben a közönség. Közben a Játékszínben is folytatódnak az előadásai, és úgy érzi, jelenleg olyan szakmai időszakot él, amelyre mindig is vágyott. Egyik színházból a másikba rohan, főszerepeket játszik Budapesten és vidéken, nyáron pedig az ország számos szabadtéri színpadán látható.
Ezek az úgynevezett szakmai aranyéveim. Mindig ezekre fogok emlékezni
– fogalmaz a művész. Mindezt nagyon igyekszik megbecsülni, mert pontosan tudja, mennyi munka és nehézség vezetett idáig.
Huszonéves korában többször mondták neki tapasztalt színházi emberek, hogy későn érő típus, és majd negyven fölött jön el igazán az ő ideje. Akkor ezt fájdalmas volt hallania. Most viszont úgy érzi, valóban beteljesedett ez a jóslat. „Most eljött az én időm” – mondja örömmel.
Szakmailag hatalmas boldogságot él meg rekordszámú előadással, állandó jelenléttel és elképesztő figyelemmel, amelyhez ugyanakkor nagyon fegyelmezett életmód is szükséges.
„A közönség szeretetét éhezem”
A rendkívül sűrű munkatempó kívülről kimerítőnek tűnhet, de úgy érzi, őt éppen a színház és a közönség tartja mozgásban.
A nézőktől kapott szeretet számára különleges energiaforrás. A „szeretetkoldus” kifejezést is találónak érzi önmagára.
„Egyszerűen a közönség szeretetét éhezem, ez táplál” – mondja. Úgy fogalmaz: ahogy az autónak benzinre van szüksége, őt úgy tölti fel az, amikor egy előadás után érzi, hogy aznap este szerette őt a közönség. Ez ad energiát ahhoz, hogy a következő alkalommal is ugyanazzal a bedobással álljon színpadra. A színházat eleve oda-vissza ható folyamatnak tartja.
A nézőtéren ülők adnak egy csomó energiát nekünk, színészeknek, és jó esetben ez a kettő kölcsönhatásba lép
– magyarázza. Az elmúlt években ugyanakkor nemcsak szakmailag, hanem önismeretben is sokat változott. Nehéz élethelyzetek késztették arra, hogy terapeuták segítségével jobban megértse saját működését, döntéseit és reakcióit. Úgy érzi, ma már rendelkezik egy olyan fajta belső tudással és bölcsességgel, amelyet semmiért nem cserélne el.
Megfelelési kényszer és „színházi pofátlanság”
Ha van tulajdonsága, amelyen még szeretne változtatni, az a megfelelési kényszere. Úgy gondolja, hajlamos egyszerre megfelelni a rendezőnek, a kollégáknak, a színházi dolgozóknak, a nézőknek és akár az utcán odalépő idegeneknek is. Sokszor akkor is ad az idejéből, amikor valójában már nincs miből. Azt szeretné megtanulni, hogy bizonyos helyzetekben saját állapotát és határait is figyelembe kell vennie, mert lehetetlen mindig mindenkinek megfelelni. A legnagyobb erősségét is elárulja nekünk:
Az erősségem az elképesztő pofátlanságom, amin elsősorban a színészi merészséget értem.
Ma már olyan ötleteket is megmutat egy rendezőnek, amelyeket tíz-tizenöt évvel ezelőtt nem mert volna. Szeret nagy gesztusokkal, nagy „ecsetvonásokkal” játszani, és nem ijed meg attól sem, ha egy szerepben pengeélen kell táncolnia.
Szeretem azokat a szélsőségeket, amik vérbő színjátszásnak vagy egyesek talán ripacsériának is nevezhetnek
– mondja. Úgy gondolja, nagy magasságok nincsenek nagy mélységek nélkül. Abban hisz, hogy aki igazán felhőtlenül tud szórakoztatni, annak sok esetben a saját poklát is meg kellett járnia. Ha pedig a sikerének kulcsát kellene megneveznie, egyértelmű választ ad:
Ha bárki megkérdezi tőlem, hogy mi a sikerem kulcsa, mindig azt mondom, hogy az energia. Mindig azok a színészek álltak közel hozzám, akiknek az energiája az utolsó sorig elért. Én is arra törekszem, hogy akkor is mindent beleadjak az előadásba, ha éppen nehezebb napom van.
„A Kabaréval nekem még dolgom van”
Van egy régi álomszerep is, amely több mint tíz év után sem engedi el. A Kabaré konferansziéját már kétszer eljátszotta: először 2010-ben a Győri Nemzeti Színházban Nagy Viktor rendezésében, majd néhány évvel később Szolnokon. Azóta azonban rengeteget változott ő maga és a világ is. „Valamiért azt érzem, hogy ezzel a Kabaréval nekem még dolgom van” – mondja. Úgy érzi, az elmúlt több mint tíz évben annyit érett, és annyival többféleképpen gondolkodik önmagáról és a világról, hogy egészen másképpen tudná ma megfogalmazni a szerepet. Nem konkrét produkciót, rendezőt vagy partnert lát maga előtt, egyszerűen azt érzi, hogy a konferanszié szerep még egyszer megtalálhatná. „A musicalirodalomban ez egy olyan gyöngyszem, amit tényleg úgy érzem, hogy nekem írtak” – fogalmaz. Reméli, hogy még egyszer belefut a szerepbe.
Addig pedig marad az a szakmai időszak, amelyről ma már ki meri mondani: erre várt hosszú éveken át.