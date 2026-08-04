Ariana Grande megtörte a csendet, elmondta, miért vonul vissza a nyilvánosságtól

Ariana Grande először szólalt meg azóta, hogy szóvivője bejelentette: a szeptemberben véget érő Eternal Sunshine Tour után egy időre visszavonul a nyilvánosságtól.

Ariana Grande. Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Megszólalt Ariana Grande a visszavonulásáról, ezt üzente a rajongóknak

Az énekesnő hétfő esti chicagói koncertjén közvetlenül a rajongóihoz fordult, és hangsúlyozta, hogy döntése nem hirtelen született.

A tegnapi bejelentés nem egy impulzív vagy hirtelen reakció volt. Ezt már régen, csendben elterveztem

– mondta.

Grande arról is beszélt, hogy sokan attól tartanak, a folyamatos kritikák és a nyilvános figyelem tönkreteszik őt, de szerinte ez nem így van.

Hallottam, hogy a rajongóim aggódnak, mert azt hiszik, a negatív hangok tönkreteszik számomra ezt az egészet. Ennél nagyobbat nem is tévedhetnének. Az embereknek időnként szükségük van arra, hogy határokat húzzanak, és pihenjenek.

Az énekesnő előre leírt jegyzetekből olvasott fel, mert – mint mondta – nem akarta, hogy az izgalom miatt bármit is elfelejtsen. Kiemelte, hogy

döntését átgondoltan, saját elhatározásból hozta meg.

Hozzátette, hogy a jelenlegi turné élete egyik legszebb és leggyógyítóbb időszaka volt, és továbbra is a rajongóival való kapcsolat jelenti számára a legtöbbet.

A szóvivő korábban azt közölte, hogy Grande egy „jól megérdemelt pihenőt” tart, miután hosszú ideje folyamatos nyilvános figyelem és kritikák kereszttüzében él.

A döntés miatt az énekesnő a tervek szerint már nem szerepel a jövő évi londoni Sunday in the Park with George musicalben sem, amelyben korábban Jonathan Bailey oldalán lépett volna színpadra. A Barbican központ közleményében azt írta, remélik, hogy a jövőben, amikor eljön az ideje, még együtt dolgozhatnak Ariana Grandéval.