Veszprém a komolyzene fővárosa lesz

A Mendelssohn Kamarazenekar által életre hívott fesztivál célja kezdettől fogva az volt, hogy Auer szülővárosába elhozza a nemzetközi koncertélet legnagyobb neveit, akik a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői. Céljuk továbbá, hogy a nemzetközi zenei világ számára tudatosítsa: a 20. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb egyénisége Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást.

Az Auer Fesztivál egyik kiemelt vendége a francia zongorafenomén, David Fray (Fotó: Auer Fesztivál)

Az Auer Fesztivál idei fellépői

Idén a fesztivál egyik kiemelt vendége a francia zongorafenomén David Fray, aki Mozart drámai hangulatú d-moll zongoraversenyét adja elő a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével. Visszatér a közönség egyik kedvence, Valeriy Sokolov, aki Sibelius lenyűgöző hegedűversenyét szólaltatja meg, míg a sokoldalú Sergey Malov különleges hangszerén, violoncello da spallán kelti életre Bach és Schubert műveit. Színpadra lép többek között a Motus Quartet, a Korossy Kvartett, Dobozy Borbála csembalóművész, Sergey Sadovoy harmonikaművész, valamint az Ensemble Cello Incanto is, amely kortárs magyar szerzők műveivel érkezik.

Auer Lipótra emlékeznek a fesztivállal, akinek az életútja valódi sikertörténet. Veszprémből indulva olyan pályát futott be, amelyre Európa, Oroszország és az Egyesült Államok egyaránt büszke. Egyszerre volt a cári udvar szólóhegedűse, a Szentpétervári Konzervatórium legendás professzora, majd később a New York-i Juilliard és a philadelphiai Curtis Institute tanára. Ő dolgozta ki azt a pedagógiai módszert, amelyet ma az egész világ "orosz hegedűiskolaként" ismer. Tanítványai között olyan legendák szerepelnek, mint Jascha Heifetz, Mischa Elman, Nathan Milstein vagy Efrem Zimbalist. Nem véletlen, hogy a korszak legnagyobb zeneszerzői – Liszt Ferenc, Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov vagy Rachmanyinov – is nagyra becsülték, miközben királyok, uralkodók és államfők versengtek azért, hogy hallhassák játékát. Auer azonban soha nem feledte gyökereit. Ahogy fogalmazott:

Bölcsőm Magyarországon ringott. Veszprémnek hívják azt a kis helységet, ahol apám szobafestő volt.

Az Auer Fesztivál idei kínálatában helyet kap világzene, népzene, interaktív gyermekkoncert, zenetörténeti előadás és műfajokon átívelő koncert is. A családokat Simon Izabella interaktív programja várja, míg Bősze Ádám két izgalmas zenetörténeti előadással kalauzolja végig a közönséget a komolyzene kulisszái mögött. Újdonságként a Foton Audiovizuális Centrumban zenéhez kapcsolódó filmvetítések is színesítik a programsorozatot, a Túrajó helytörténeti sétái pedig Veszprém kulturális örökségét mutatják be.

A fesztivál hangversenyei Veszprém és Balatonfüred legszebb történelmi helyszínein csendülnek fel: a Hangvillában, a Megyeházán, a Szent Mihály Főszékesegyházban, az Érseki Palotában és a Zsidó Kiválóságok Házában.

A különleges helyszínek, a világszínvonalú művészek és Auer Lipót öröksége együtt teszik az eseményt a nyár egyik legfontosabb kulturális élményévé.