Meghalt Barry Mitchell, a Queen egykori basszusgitárosa

Meghalt Barry Mitchell, a Queen korai korszakának basszusgitárosa. A zenész még azelőtt játszott a legendás brit együttesben, hogy az világhírűvé vált volna, és összesen 13 koncerten lépett fel Freddie Mercuryékkal - írja az Express.

Meghalt Barry Mitchell - Fotó: Unsplash

Barry Mitchell halálhírét a Queen hivatalos archívumának vezetője, Greg Brooks erősítette meg a közösségi médiában.

Megemlékezésében felidézte, hogy Mitchell történetei ritka betekintést engedtek a zenekar korai időszakába.

Mitchell 1970 augusztusa és 1971 januárja között volt a Queen basszusgitárosa. A legendás felállás kialakulása előtt az együttes több zenésszel is próbálkozott ezen a poszton:

Mike Grose után Mitchell következett, majd Doug Bogie, végül pedig John Deacon csatlakozott Freddie Mercury, Brian May és Roger Taylor mellé.

Nem látta, milyen hatalmas siker vár a Queenre

Mitchell korábban a Conviction nevű együttesben játszott, majd Roger Taylornak ajánlották. A Queennel töltött fél év alatt 13 koncerten lépett fel, köztük Liverpoolban is. Mivel a zenekarnak ekkor még nem volt elegendő saját dala egy teljes koncerthez, klasszikus rock and roll számokat is játszottak.

Egy 2018-as interjúban Mitchell elárulta, hogy nem volt eléggé lelkes a Queen akkori zenéje iránt, és nem érezte, hogy az együttes abba az irányba tartana, amely őt igazán érdekelte.

Azt is elismerte, hogy akkoriban egyáltalán nem látta a zenekarban azt a lehetőséget, amely később a világ egyik legsikeresebb rockegyüttesévé tette a Queent.

Barry Mitchell a dalokon is nyomot hagyott

Rövid tagsága ellenére Mitchell hatással volt a Queen korai hangzására. Több basszustémát és riffet is kidolgozott, amelyek később olyan dalokban jelentek meg, mint a Liar és a Son and Daughter. John Deacon később saját változatokat is kialakított ezekből a koncerteken.

Miután távozott a Queenből, Mitchell hosszú időre felhagyott a zenei pályával.

Az 1990-es években azonban visszatért, és a Jayne Raydio nevű zenekarban játszott.

Halálhíre után számos Queen-rajongó búcsúzott tőle a közösségi médiában. Többen felidézték a rajongói találkozókat, ahol személyesen is megismerhették a zenészt, és közvetlenül hallhatták történeteit a Queen kezdeti éveiről.