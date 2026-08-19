Idén még nagyobbat szól a Strand Fesztivál, így várják a bulizókat

A nyitónapon tartott sajtóbejáráson Lobenwein Norbert, a 14. alkalommal megrendezett fesztivál egyik alapítója a Weekend Event által indított kampányról kiemelte: tíz plusz egy rövid, egyszerű és a hétköznapokban is használható üzenettel készültek a fiataloknak. Ezek lényege, hogy olyan egyszerű, rövid mondatokat hallhatnak, amelyek egy buliban, fesztiválon, hazafelé tartva vagy egy barát nehéz helyzetében is eszükbe juthatnak.

STRAND Fesztivál

Fotó: NEMETH LEVENTE FOTO

Két nagyszínpadon dübörög majd a Strand Fesztivál

A kampány üzeneteit többek között Beton.Hofi, Co Lee, Dzsúdló, Fekete Giorgio, gyuris, Kiss Tibi, Lil Frakk, Majka, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Mehringer Marci, Rúzsa Magdi, Sebestyén Balázs, Schoblocher Barbi, T. Danny és Sebestyén Balázs narrálta.

A rövid, közösségi média-kompatibilis videók és grafikák elsőként a Strand Fesztivál felületein jelennek meg.

Fülöp Zoltán, a fesztivál másik alapítója elmondta: idén a fellépők száma indokolta, hogy két nagyszínpadot állítsanak fel.

Ezeken szerdán a Blahalouisiana, a Honeybeast, a Bagossy Brothers Company, a német Robin Schultz és Hundred Sins, valamint Andrea Lane, a német Purple Disco Machine, Majka és az ausztrál Timmy Trumpet, csütörtökön Curtis, a Kowalsky meg a Vega, az Elefánt, az Analog Balaton, a K-Osz Disco, Bruno X Spacc, KKevin, Vini és az NGZ, valamint T. Danny, a BSW, ByeAlex és a Slepp, illetve Azahriah, pénteken az AWS, a Valmar, Beton.Hofi, Dzsúdló és a Necc Party, valamint Sisi, a Carson Coma, a Halott Pénz és a Wellhello, szombaton pedig a Follow the Flow, Manuel, a Quimby, Desh és a brit Hybrid Minds, valamint Mehringer, a Parno Graszt, Pogány Induló és az ausztrál Pendulum lép fel.

Ádám Kata, a Strand Fesztivál projektvezetője jelezte: a fesztiválra 80-90 ezer embert várnak, a szervezők 967 tagú csapattal dolgoznak, két kilométer víz- és tíz kilométer elektromos hálózat szolgálja az infrastruktúrát.

Az idei fesztiválon vendégül látnak 120 fogyatékossággal élő gyermeket, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségével (FODISZ) közösen rendezett futóversenyre pedig már háromszázan regisztráltak. Hozzátette: a fesztivál két napján 200 véradóra is készülnek.