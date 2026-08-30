Dobó Kata új rendezése óriási siker a Filmpikniken

A veszprémi filmfesztivál visszatért, és vele az a hangulat is, amely az eredeti rendezvényt jellemezte. A Magyar Mozgókép Fesztivál versenye és díjátadói helyett idén ismét a filmnézés és a találkozás került a középpontba. A Veszprém–Balaton Filmpiknik helyszínei – a Hangvilla, a FOTON, az Expresszó, a CODE, a Nyárkert és az Óváros tér – közötti séta maga is hozzátartozott az élményhez. Kilépni egy vetítésről, elindulni a macskaköves utcákon, közben összefutni ismerősökkel vagy éppen azzal a színésszel, akit néhány perce még a vásznon láttunk: ettől lett valódi fesztiválhangulata a három napnak.

A Veszprém–Balaton Filmpiknik nyitónapja (Fotó: Facebook / Filmpiknik / Koncz Márton)

Elindult a Filmpiknik

A történelmi házak és a vár közelsége különleges keretet adott a programoknak. Az Óváros téren indult a fesztivál Olasz Renátó Minden csillag című filmjével, amely után nehéz egyszerűen felállni és továbblépni. A film túlságosan ismerős érzéseket piszkál meg. Hazamenni, találkozni azokkal, akikkel valaha minden egyszerűnek tűnt. Leülni ugyanabba a kocsmába, inni, nevetni a régi történeteken, és megpróbálni elhinni, hogy legalább egy estére minden olyan lehet, mint régen. Visszamenni oda, ahol egykor jó volt, pedig máshová vágytunk. Keresni a régi érzéseinket, majd rádöbbenni, hogy már semmi sem lehet ugyanolyan. A film nem akar mindent elmagyarázni.

Az improvizációkra épülő jelenetek szinte dokumentarista természetességűek: mintha nem szereplőket figyelnénk, hanem mi is ott maradtunk volna egy vidéki kocsmában, egy régi társaság karácsonyi összejövetelén, amely akár a mi egykori társaságunk is lehetne.

A fekete-fehér képek időtlenné teszik ezt az éjszakát. Lehetne tegnap, lehetne húsz éve, és ez a kocsma tulajdonképpen bárhol állhatna Magyarországon. A Minden csillag mégsem egyszerűen a vidékről elköltözők és az otthon maradók története. Sokkal inkább arról a kellemetlen felismerésről szól, amikor az ember először komolyan összeveti azt, amivé lett, azzal, amivé valaha válni szeretett volna.

Mindenki maga rakhatta össze a saját fesztiválját

A három nap alatt mintegy hetven játékfilm, dokumentumfilm, animáció és rövidfilm került műsorra. A Filmpiknik igazi karakterét azonban talán az adta, ami a stáblista után történt. Sok vetítés végén ott maradtak az alkotók, a szereplők, lehetett kérdezni, beszélgetni, közelebb kerülni ahhoz, hogyan született meg egy-egy történet. Amikor véget ért a beszélgetés, még mindig nem kellett hazaindulni. Továbbmehettünk egy másik filmre, benézhettünk a CODE immerzív világába, kiülhettünk egy teraszra, vagy este koncerttel és DJ-szettel folytathattuk. Ettől lett valóban piknikhangulata a rendezvénynek: mindenki maga rakhatta össze a saját fesztiválját.