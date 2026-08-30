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Dobó Kata

Dobó Kata új rendezése óriási siker a Filmpikniken

1 órája
Olvasási idő: 13 perc
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Nyárvégi este a veszprémi Óváros téren, filmek a belváros különleges tereiben, beszélgetések alkotókkal, koncertek és ráérős találkozások. Három napra ismét a magyar filmé lett Veszprém: augusztus 27. és 29. között megújult formában tért vissza a Veszprém–Balaton Filmpiknik, amely a Megafilm Service forgalmazásában Dobó Kata Még egy kívánság című új filmjének premier előtti vetítésével zárult. Az Origo a helyszínről tudósít.
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Dobó KataMegafilm ServiceVeszprém-Balaton Filmpiknik

A veszprémi filmfesztivál visszatért, és vele az a hangulat is, amely az eredeti rendezvényt jellemezte. A Magyar Mozgókép Fesztivál versenye és díjátadói helyett idén ismét a filmnézés és a találkozás került a középpontba. A Veszprém–Balaton Filmpiknik helyszínei – a Hangvilla, a FOTON, az Expresszó, a CODE, a Nyárkert és az Óváros tér – közötti séta maga is hozzátartozott az élményhez. Kilépni egy vetítésről, elindulni a macskaköves utcákon, közben összefutni ismerősökkel vagy éppen azzal a színésszel, akit néhány perce még a vásznon láttunk: ettől lett valódi fesztiválhangulata a három napnak.

A Filmpiknik nyitónapján a Hangvilla.
A Veszprém–Balaton Filmpiknik nyitónapja (Fotó: Facebook / Filmpiknik / Koncz Márton)

Elindult a Filmpiknik

A történelmi házak és a vár közelsége különleges keretet adott a programoknak. Az Óváros téren indult a fesztivál Olasz Renátó Minden csillag című filmjével, amely után nehéz egyszerűen felállni és továbblépni. A film túlságosan ismerős érzéseket piszkál meg. Hazamenni, találkozni azokkal, akikkel valaha minden egyszerűnek tűnt. Leülni ugyanabba a kocsmába, inni, nevetni a régi történeteken, és megpróbálni elhinni, hogy legalább egy estére minden olyan lehet, mint régen. Visszamenni oda, ahol egykor jó volt, pedig máshová vágytunk. Keresni a régi érzéseinket, majd rádöbbenni, hogy már semmi sem lehet ugyanolyan. A film nem akar mindent elmagyarázni. 

Az improvizációkra épülő jelenetek szinte dokumentarista természetességűek: mintha nem szereplőket figyelnénk, hanem mi is ott maradtunk volna egy vidéki kocsmában, egy régi társaság karácsonyi összejövetelén, amely akár a mi egykori társaságunk is lehetne.

 A fekete-fehér képek időtlenné teszik ezt az éjszakát. Lehetne tegnap, lehetne húsz éve, és ez a kocsma tulajdonképpen bárhol állhatna Magyarországon. A Minden csillag mégsem egyszerűen a vidékről elköltözők és az otthon maradók története. Sokkal inkább arról a kellemetlen felismerésről szól, amikor az ember először komolyan összeveti azt, amivé lett, azzal, amivé valaha válni szeretett volna.

Mindenki maga rakhatta össze a saját fesztiválját

A három nap alatt mintegy hetven játékfilm, dokumentumfilm, animáció és rövidfilm került műsorra. A Filmpiknik igazi karakterét azonban talán az adta, ami a stáblista után történt. Sok vetítés végén ott maradtak az alkotók, a szereplők, lehetett kérdezni, beszélgetni, közelebb kerülni ahhoz, hogyan született meg egy-egy történet. Amikor véget ért a beszélgetés, még mindig nem kellett hazaindulni. Továbbmehettünk egy másik filmre, benézhettünk a CODE immerzív világába, kiülhettünk egy teraszra, vagy este koncerttel és DJ-szettel folytathattuk. Ettől lett valóban piknikhangulata a rendezvénynek: mindenki maga rakhatta össze a saját fesztiválját. 

Buvári Tamás Föld és vas című filmje a fesztivál egyik premierje volt. Három korszakon – 1947-en, 1985-ön és 2025-ön – keresztül beszél ugyanarról a fájdalmas tapasztalatról: mi történik az emberrel, amikor arra kényszerül, hogy maga mögött hagyja azt a helyet, amely az otthont, a biztonságot és az identitását jelentette. A három különböző korban játszódó történetet ugyanaz a nyugtalanító kérdés köti össze: mit viszünk magunkkal, amikor elmegyünk, és mi az, amit végérvényesen hátrahagyunk? A szereplők más-más történelmi és személyes helyzetből indulnak, de mindannyian az újrakezdés reményével lépik át a határt. Csakhogy a túloldalon nem feltétlenül a szabadság vár rájuk. Az 1985-ös történetszálban Trill Zsolt egy Erdélyből Magyarországra áttelepülő fotóriportert alakít. Játékában egyszerre van jelen az elszakadás bizonytalansága és annak az embernek a tartása, aki úgy próbál új életet kezdeni, hogy közben egy egész korábbi világot visz magával. A figura mögött valódi családi emlék húzódik, és talán éppen ez a személyesség a Föld és vas egyik legérdekesebb rétege.

 A film nem távoli történelmi leckeként beszél menekülésről, határokról és újrakezdésről. Családi történetekké zsugorítja a történelmet: egy politikai korszak végül mindig egy ember arcán, egy döntésen, egy félelmen vagy egy elhagyott otthonon keresztül válik érthetővé.

A kortárs magyar filmek mellett a Filmpiknik arra is hagyott időt, hogy visszanézzünk. Latinovits Zoltánra, Herskó Jánosra és Tarr Bélára is emlékezett a fesztivál, miközben a családi programban a Szaffi, a Csongor és Tünde, valamint a Dargay Attila életét bemutató portréfilm is helyet kapott. A magyar film jelenének kevésbé kényelmes kérdéseit sem kerülték meg: szakmai beszélgetések szóltak többek között a filmes világ hatalmi viszonyairól, a biztonságos munkakörnyezetről, a filmkritika helyzetéről és a filmes intézményrendszer jövőjéről.

Dobó Kata új filmje a Filmpikniken

Ha Olasz Renátó Minden csillag című filmje megadta a Filmpiknik nyitányának kissé melankolikus, elvágyódással és hazatéréssel teli hangulatát, a fesztivál végére egészen más tónus jutott. Szombat este a Hangvillában első nyilvános, premier előtti vetítésen láthatta a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánságot a Megafilm Service gyártásában és forgalmazásában. A film főszereplői: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért és Trill Beatrix. A nagy érdeklődéssel kísért eseményt Helmeczy Dorottya vezető producer, Dobó Kata vezető rendező és Hermányi Mariann nyitotta meg. 

Még egy kívánság, film, Megafilm, Mégegykívánságfilm, 2026.08.30., Hermányi Mariann, HermányiMariann, Dobó Kata, DobóKata
Fotó: Hatlaczki Balázs

Helmeczy Dorottya a vetítés előtt arról mesélt, hogy a film egy klasszikus „mi lenne, ha?” ötletből indult: mi történik, ha valaki élete fordulópontján lehetőséget kap arra, hogy változtasson a sorsán?

Dobó Kata és Kovács M. András több héten át formálta a történetet, így a film a rendező számára az első ötlettől kezdve személyes alkotói munka volt. Hermányi Mariann elmondta, hogy a főszereplők kiválasztását hosszú casting előzte meg. Dobó Kata szerint egy romantikus vígjátéknál kulcskérdés, hogy működjön a kémia a két főszereplő között. A produkciót Dobó Kata és Szilágyi Fanni közösen rendezte, a két eltérő alkotói energia pedig Dobó Kata szerint kifejezetten jót tett a filmnek. 

Még egy kívánság, film, Megafilm, Mégegykívánságfilm, 2026.08.30.,
Kádár L.Gellért és Hermányi Mariann a film vetítése előtt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bár erősen női nézőpontú történetről van szó, az alkotók hangsúlyozták, hogy nem kizárólag nőknek szóló film készült. A könnyed, romantikus hangvétel mögött komolyabb, drámai rétegek is meghúzódnak: ahogy Helmeczy Dorottya fogalmazott, a filmen nemcsak nevetni, sírni is lehet.

A lendületes, humorral átszőtt történet középpontjában nagyon emberi kérdés áll: mi történne, ha kapnánk még egy lehetőséget arra, hogy másként alakítsuk az életünket? 

A Még egy kívánság könnyedebb, romantikusabb oldalról közelít azokhoz a dilemmákhoz, amelyek valamilyen formában a fesztivál több filmjében is visszatértek: jól választottunk-e, jó helyen vagyunk-e, és valóban arra vágyunk-e, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá tenne? A film országos mozibemutatója 2026. október 15-én lesz.

A Filmpiknik idén nem a díjakról szólt, hanem a közös filmnézésről és az utána kezdődő beszélgetésekről. Arról, hogy a stáblista után még ott maradunk egy kicsit, aztán kilépünk a veszprémi éjszakába. A fesztiválnak vége, az Óváros tér lassan elcsendesedik, de közben azt érezzük: a város nemcsak helyet adott a filmeknek, hanem maga is a fesztivál részévé vált.


 

 

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