Premierdömping és sztárvendégek a Veszprém–Balaton Filmpikniken: ilyen olcsón nézhetjük meg a filmeket

Veszprémben és Balatonfüreden mintegy hetven játék- és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték- és animációs filmes válogatással várja a közönséget a megújult Filmpiknik. Egyik legnagyobb szenzációja a Még egy kívánság premier előtti vetítése lesz. Dobó Kata és Szilágyi Fanni közös rendezése hivatalosan csak később kerül a mozikba, a közönség azonban már augusztus 29-én láthatja a Hangvillában. A főszerepekben Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért látható, mellettük Trill Beatrix és T. Danny is fontos szerepet kapott. A film egy fiatal zenei menedzser történetét meséli el, akinek kezébe kerül egy különös kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet vele a világból. A kezdetben csábító lehetőség azonban egyre súlyosabb döntések elé állítja, miközben világossá válik, hogy minden kívánságnak ára van.
A Veszprém–Balaton Filmpiknik programja
A Filmpiknik azonban nem csak a premier előtti vetítések miatt lesz kihagyhatatlan.
Két országos bemutatónak is otthont ad a fesztivál. Kollmann András Időre hangolva című dokumentumfilmje olyan emberek életébe enged bepillantást, akik szó szerint az időjárás ritmusára rendezik be mindennapjaikat.
A kiteszörfösök, windszörfösök és siklóernyősök története egyszerre látványos természetfilm és érzékeny gondolatkísérlet arról, hogyan lehet együtt élni a természet kiszámíthatatlanságával.
Egészen más hangulatot ígér Buvári Tamás Föld és vas című alkotása, amely három különböző történelmi korszakot összekapcsolva beszél a kényszerű elvándorlásról, az otthon elvesztéséről és az újrakezdésről.
A valós események ihlette film a magyarországi németek kitelepítésétől egészen a mai kivándorlási hullámig ível.
A vetítések mellett a fesztivál ezúttal is fórumot teremt a filmes szakma számára. A Zene nélkül mit ér a film? című beszélgetésen Balázs Ádám, Másik János, Márta István és Kalotás Csaba mesélnek arról, hogyan születik meg egy film zenei világa, milyen a rendező és a zeneszerző közös alkotói folyamata, és mennyire képes a zene új jelentést adni egy-egy jelenetnek.
A megújult Filmpiknik arca és házigazdája Osvárt Andrea,
aki hosszú nemzetközi pályafutás után örömmel tér vissza egy olyan fesztiválra, amely a magyar film ünnepe szeretne lenni. A színésznő és producer – aki olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Robert Redford, Brad Pitt vagy Clive Owen – nem is titkolja, mennyire személyes számára ez a feladat.
Kevés dolog áll közelebb a szívemhez, mint a Balaton és a film. Ezért különösen boldoggá tett, amikor felkértek a Veszprém Filmpiknik házigazdájának. Találkozzunk, és éljük át együtt a mozi varázsát!”
– mondta Osvárt Andrea.
A „Miénk itt a film!” mottó nem pusztán szlogen: a szervezők olyan fesztivált álmodtak meg, ahol a közönség nemcsak megnézheti az elmúlt időszak legfontosabb magyar filmjeit, hanem találkozhat az alkotókkal, részt vehet szakmai beszélgetéseken, koncerteken és családi programokon is.
A kínálatban ott lesznek az elmúlt év nagy sikerei és díjnyertes alkotásai is, miközben a jegyárak továbbra is barátságosak: valamennyi vetítésre mindössze 500 forintért váltható belépő.
Az elmúlt évben bemutatott filmek között lesz Enyedi Ildikó számos díjat nyert Csendes barát című alkotása, a közönségsikerek közül az Itt érzem magam otthon, a Szenvedélyes nők és a Beléd estem, vagy olyan kuriózumok, mint a Tavalyi szél, a Belső tér, a Tyúk vagy a Random. A filmekre a mától működő honlapon keresztül válthatóak jegyek.
Aki kíváncsi arra, merre tart a magyar film, vagy egyszerűen csak szeretne egy különleges nyár végi hétvégét mozival, zenével és inspiráló beszélgetésekkel tölteni, annak idén a Veszprém–Balaton Filmpiknik kihagyhatatlan programnak ígérkezik.
A Filmpiknik teljes programja ide kattintva érhető el.