Premierdömping és sztárvendégek a Veszprém–Balaton Filmpikniken: ilyen olcsón nézhetjük meg a filmeket

Veszprémben és Balatonfüreden mintegy hetven játék- és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték- és animációs filmes válogatással várja a közönséget a megújult Filmpiknik. Egyik legnagyobb szenzációja a Még egy kívánság premier előtti vetítése lesz. Dobó Kata és Szilágyi Fanni közös rendezése hivatalosan csak később kerül a mozikba, a közönség azonban már augusztus 29-én láthatja a Hangvillában. A főszerepekben Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért látható, mellettük Trill Beatrix és T. Danny is fontos szerepet kapott. A film egy fiatal zenei menedzser történetét meséli el, akinek kezébe kerül egy különös kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet vele a világból. A kezdetben csábító lehetőség azonban egyre súlyosabb döntések elé állítja, miközben világossá válik, hogy minden kívánságnak ára van.

A Filmpiknik egyik legnagyobb szenzációja a Még egy kívánság premier előtti vetítése lesz (Fotó: Filmpiknik)

A Veszprém–Balaton Filmpiknik programja

A Filmpiknik azonban nem csak a premier előtti vetítések miatt lesz kihagyhatatlan.

Két országos bemutatónak is otthont ad a fesztivál. Kollmann András Időre hangolva című dokumentumfilmje olyan emberek életébe enged bepillantást, akik szó szerint az időjárás ritmusára rendezik be mindennapjaikat.

A kiteszörfösök, windszörfösök és siklóernyősök története egyszerre látványos természetfilm és érzékeny gondolatkísérlet arról, hogyan lehet együtt élni a természet kiszámíthatatlanságával.

Egészen más hangulatot ígér Buvári Tamás Föld és vas című alkotása, amely három különböző történelmi korszakot összekapcsolva beszél a kényszerű elvándorlásról, az otthon elvesztéséről és az újrakezdésről.

A valós események ihlette film a magyarországi németek kitelepítésétől egészen a mai kivándorlási hullámig ível.

Buvári Tamás Föld és vas című filmje megtörtént eseményeken alapul (Fotó: Filmpiknik)

A vetítések mellett a fesztivál ezúttal is fórumot teremt a filmes szakma számára. A Zene nélkül mit ér a film? című beszélgetésen Balázs Ádám, Másik János, Márta István és Kalotás Csaba mesélnek arról, hogyan születik meg egy film zenei világa, milyen a rendező és a zeneszerző közös alkotói folyamata, és mennyire képes a zene új jelentést adni egy-egy jelenetnek.

A megújult Filmpiknik arca és házigazdája Osvárt Andrea,

aki hosszú nemzetközi pályafutás után örömmel tér vissza egy olyan fesztiválra, amely a magyar film ünnepe szeretne lenni. A színésznő és producer – aki olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Robert Redford, Brad Pitt vagy Clive Owen – nem is titkolja, mennyire személyes számára ez a feladat.