Az előzmények: július 20-án érkezett meg az MTVA hivatalos levele, amelyből úgy tűnt, véget ér a tizenöt éve tartó utazás. Az új közmédia-vezetés indoklás nélkül közölte a Hazajáró alkotóival, hogy „nem kívánják meghosszabbítani vagy más módon fenntartani” a műsor szerződését. A döntés a Kárpát-medence című sorozatot is érintette, így a nézők számára úgy tűnt, már soha nem készülhet el a történelmi Magyarországot bemutató műsor utolsó fejezete. Ám a Hazajáró alkotói ezt másképp gondolták.

A Hazajáró folytatódik, online láthatjuk majd a hiányzó részeket (Fotó: Facebook)

A Hazajáró alkotói és nézői összefogtak

A számos elismeréssel díjazott sorozat eredetileg 440 részből állt volna. Az elmúlt másfél évtizedben 429 epizód készült el, vagyis már csak tizenegy kisrégió bemutatása hiányzik ahhoz, hogy teljessé váljon a történelmi Magyarország minden táját bemutató vállalás.

A Hazajáró soha nem politikáról szólt. Küldetésünknek tekintettük a Kárpát-medence természeti és kulturális örökségének, történelmi emlékeinek és a határon túli magyar közösségek mindennapjainak bemutatását. Éppen ezért különösen fájdalmasnak éreztük, hogy nem fejezhetjük be ezt a munkát a közszolgálati televízión

– fogalmazott a rendező, majd hozzátette:

A szerződés meg nem hosszabbítása hírére azonban annyi reakció érkezett, amire magunk sem számítottunk. Milliók fejezték ki szeretetüket és támogatásukat. A megszámlálhatatlan üzenet megerősített minket abban, amit tizenöt éve érzünk: a Hazajáró mára sokkal több lett egy televíziós műsornál. Egy élő közösséggé vált, amelyet a Kárpát-medence és a világ magyarsága épített fel lélektől lélekig. Nem rólunk, a készítőkről szól ez az ügy, hanem nézőinkről, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeiről, szereplőinkről, valamint azokról a csodálatos tájakról, amelyeket még nem tárhattunk a nagyközönség elé

– foglalta össze Moys Zoltán.

Ezért döntöttek úgy, hogy saját erőből is befejezik a sorozatot.

A hiányzó tizenegy rész elkészítésének teljes gyártási költsége 22 millió forint, ezért országos közösségi összefogást is hirdettek. Magánszemélyek, családok, civil szervezetek, vállalkozások és magyar közösségek támogatását várják, hangsúlyozva: nem az adomány összege számít, hanem az, hogy minél többen mutassák meg, a Hazajáró közös ügy. A stáb vállalja, hogy a támogatások felhasználása teljes egészében átlátható lesz, a szükséges összegen felüli adományokat pedig kizárólag a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet közhasznú céljaira fordítják.

Kiderült, egy hét alatt már 9 részre jött össze a pénz. Óriási az összefogás, a történelmi Magyarország utolsó tizenegy kisrégiója tehát minden jel szerint mégis képernyőre kerül – ha nem is a közmédiában, hanem azok támogatásával, akik szerint a Hazajáró útja valóban nem ért még véget.

A hatalmas közfelháborodás után az MTVA kiadott egy közleményt: