Az előzmények: július 20-án érkezett meg az MTVA hivatalos levele, amelyből úgy tűnt, véget ér a tizenöt éve tartó utazás. Az új közmédia-vezetés indoklás nélkül közölte a Hazajáró alkotóival, hogy „nem kívánják meghosszabbítani vagy más módon fenntartani” a műsor szerződését. A döntés a Kárpát-medence című sorozatot is érintette, így a nézők számára úgy tűnt, már soha nem készülhet el a történelmi Magyarországot bemutató műsor utolsó fejezete. Ám a Hazajáró alkotói ezt másképp gondolták.
A Hazajáró alkotói és nézői összefogtak
A számos elismeréssel díjazott sorozat eredetileg 440 részből állt volna. Az elmúlt másfél évtizedben 429 epizód készült el, vagyis már csak tizenegy kisrégió bemutatása hiányzik ahhoz, hogy teljessé váljon a történelmi Magyarország minden táját bemutató vállalás.
A Hazajáró soha nem politikáról szólt. Küldetésünknek tekintettük a Kárpát-medence természeti és kulturális örökségének, történelmi emlékeinek és a határon túli magyar közösségek mindennapjainak bemutatását. Éppen ezért különösen fájdalmasnak éreztük, hogy nem fejezhetjük be ezt a munkát a közszolgálati televízión
– fogalmazott a rendező, majd hozzátette:
A szerződés meg nem hosszabbítása hírére azonban annyi reakció érkezett, amire magunk sem számítottunk. Milliók fejezték ki szeretetüket és támogatásukat. A megszámlálhatatlan üzenet megerősített minket abban, amit tizenöt éve érzünk: a Hazajáró mára sokkal több lett egy televíziós műsornál. Egy élő közösséggé vált, amelyet a Kárpát-medence és a világ magyarsága épített fel lélektől lélekig. Nem rólunk, a készítőkről szól ez az ügy, hanem nézőinkről, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeiről, szereplőinkről, valamint azokról a csodálatos tájakról, amelyeket még nem tárhattunk a nagyközönség elé
– foglalta össze Moys Zoltán.
Ezért döntöttek úgy, hogy saját erőből is befejezik a sorozatot.
A hiányzó tizenegy rész elkészítésének teljes gyártási költsége 22 millió forint, ezért országos közösségi összefogást is hirdettek. Magánszemélyek, családok, civil szervezetek, vállalkozások és magyar közösségek támogatását várják, hangsúlyozva: nem az adomány összege számít, hanem az, hogy minél többen mutassák meg, a Hazajáró közös ügy. A stáb vállalja, hogy a támogatások felhasználása teljes egészében átlátható lesz, a szükséges összegen felüli adományokat pedig kizárólag a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet közhasznú céljaira fordítják.
Kiderült, egy hét alatt már 9 részre jött össze a pénz. Óriási az összefogás, a történelmi Magyarország utolsó tizenegy kisrégiója tehát minden jel szerint mégis képernyőre kerül – ha nem is a közmédiában, hanem azok támogatásával, akik szerint a Hazajáró útja valóban nem ért még véget.
A hatalmas közfelháborodás után az MTVA kiadott egy közleményt:
„Az év hátralévő részére vonatkozó, műsorgyártást érintő szerződéseknél eddig közel 3 milliárd forint értékben születtek döntések pazarló, szakmailag nem indokolható, az adásbiztonságot nem befolyásoló tartalmak megszüntetéséről. A megszüntetett műsorok értékelése egységes szempontrendszer alapján történt: a nézettségi teljesítmény, az előállított tartalom ár-érték aránya, a külső gyártópartner szakmai és szerződéses megfelelősége, valamint a korábbi politikai elithez köthető függősége és az, hogy a tartalom belső gyártásban költséghatékonyabban megvalósítható-e.”
Moys Zoltán lapunknak azt mondta, az MTVA érvelése „teljesen abszurd”.
Szerinte a Hazajáró nézettsége kiemelkedő volt, amit a Prima Primissima közönségdíj is igazol, az ár-érték aránya pedig kifejezetten kedvező a közmédia számára. Úgy fogalmazott: a műsor nemhogy nem volt túlárazott, hanem 15 éven át bőven a piaci ár alatt készült, ráadásul belső gyártásban biztosan nem lenne olcsóbban előállítható.
A Hazajáró gyártási költségeinek viszonyításához érdekes példa, hogy a tízrészes KÉKKÖR dokumentumfilm-sorozatra a Nemzeti Filmintézet 101,25 millió forint közvetlen támogatást ítélt meg, vagyis egy (hasonló terjedelmű) KÉKKÖR epizód nagyjából ötször annyiba került, mint egy Hazajáró rész.
A rendező arra is felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban emlegetett milliárdos összegek nem a Hazajáróra vonatkoznak, hanem tizenöt év alatt összesen öt műsorra.
Állítása szerint valamennyi produkciójukat a piaci ár alatt, rendkívül költséghatékonyan készítették a közmédiának, sőt volt olyan műsoruk is, amelyet teljesen ingyen bocsátottak az MTVA rendelkezésére. Különösen visszautasítják az új MTVA közleményének azt a részét is, amely „a korábbi politikai elithez köthető függőséget” említi.
Ez az érvelés több sebből vérzik. A szerződéses kapcsolat önmagában nem jelent politikai függőséget. Ha valaki ilyet állít, annak ezt bizonyítania is kell. Az alkotók feltételezett világnézetén alapuló önkényes kizárás alapjogi és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos aggályokat vet fel
– hangsúlyozta.
Ugyanakkor azt mondja, nem szeretnének politikai vitákba bonyolódni. Számukra most a legfontosabb az, hogy méltó módon lezárják azt a vállalást, amelyet tizenöt évvel ezelőtt tettek.
A cél nem csupán a hiányzó tizenegy epizód elkészítése, hanem egy példamutató nemzeti összefogás megvalósítása, amely megmutatja, hogy a Hazajáró mögött egy olyan közösség áll, amely a legnehezebb helyzetekben is képes összefogni
– hangsúlyozta a rendező.
A rengeteg civil mellett Nagykanizsa szurkolók, a válogatott hivatalos szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade és a Fradi tábor is kiállt mellettük. Varga Csaba a Matterhorn csúcsáról üzent és több turista szervezet is támogatásukról biztosították a Hazajárókat, miközben politikusok is interpellálnak az érdekükben.
Egy kis statisztika az eddigi részekből:
1-15. évad összesen eddig:
225 utazás – 1019 nap - 271.010 km
Gyalogtúra: 4614 km
Szintemelkedés: 234.750 m
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