Hazajáró: A nézők máris összedobták a pénzt az MTVA leállított sorozatára

Tamási Áron gondolata volt az első, ami eszébe jutott a Hazajáró alkotóinak, amikor azzal szembesültek, hogy a rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott: „A hegyi patak eléri a tengert, és az igaz szándék a győzedelmet”.

A Hazajáró sorozat a közösségnek köszöni a folytatás lehetőségét (Fotó: Facebook)

A Hazajáró hitvallása

„Eddig hittünk benne, de most már tudjuk: a Hazajáró útja valóban végtelen. És ez a közös út, amin együtt járunk Veletek: maga a cél” – írják a közleményben, és itt a lírai folytatás:

Ahogy a fény diadalt arat a sötétség felett, úgy győztük le együtt az összetartozásunk meggyengítésére tett kísérletet. Mert eddig megtett 15 évnyi hosszú utunk során alaposan megtanultuk: a sötétség elleni küzdelemben a leghatékonyabb eszköz, ha fényt gyújtunk.

„És a Hazajáró pislákoló lángjából, a belőletek fakadó sok ezer apró őrtűzből egy hatalmas, égig érő lángcsóva lett, amelynek fénye beragyogja az egész Kárpát-medencét. Mert ez a műsor nem a képernyőn, hanem az emberek lelkében született és ott is fog tovább élni. Ahogy az elsötétülő képernyő újra felviláglik, úgy fog a Hazajáró is újra a régi fényében ragyogni. Sőt, talán még fényesebben, mert amikor újra bakancsot húzunk és tovább indulunk történelmi hazánk tájaira, el fogjuk mondani az ott élő embereknek, kiknek is köszönhetjük, hogy itt lehetünk.”

Minden egyes képkockában benne lesz egy-egy támogató magyar honfitársunk lelke. Minden egyes csúcsra tartó lépésünket el fogja kísérni a szeretetetek. S amikor a kárpáti hegycsúcsokra felérve kibontjuk majd a nemzeti zászlónkat, ott fogtok állni Ti is mindannyian velünk a csoportképen. Mert összetartozunk. És ez a kötelék felbonthatatlan.”

A folytatás

A folytatásról is szó van a közleményben. A tervezett, de az MTVA új vezetősége által kidobott 11 epizód után arra hívják a követőket, hogy együtt induljanak tovább a Kárpát-medencei magyarság egységéért és már nemcsak a virtuális térben, hanem élő közösségben.

Látogassuk meg együtt testvéreinket, járjuk be együtt őseinktől örökölt tájainkat, rázzunk kezet a megmaradásért küzdő honfitársainkkal!”

– szól a felhívás.

A 11 epizód tehát elkészül. Ám, mint írják,

ez a kilenc nap örökre megváltoztatta a Hazajárót. Ezentúl a műsort nem önállóan készítik, hanem együtt a közösséggel.

Így az összefogást most nem lezárják, hanem tovább építik. A 11 epizódra vonatkozó közös vállalásukat teljesítik, de a Hazajáró küldetése ezen jóval túlmutat. A támogatásra továbbra is lehetőség van és az, milyen új utakon indulnak tovább közös céljaik felé, és formálják tovább a Hazajáró jövőjét, arról hamarosan részletesen is beszámolnak.

„Most viszont csak egyetlen szót szeretnénk mondani: KÖSZÖNJÜK! Folytatjuk. Összetartozunk. Lélektől lélekig!”

– zárják gondolataikat.