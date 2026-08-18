Harmincöt éve tart a zempléni varázslat – Hollerung Gábor azt is elárulta, mit nem szabad kihagyni a fesztivál utolsó napjain

A Zempléni Fesztivál történetének kezdetét Hollerung Gábor szerint alapvetően meghatározta az alapítóknak az az elképzelése, hogy a térség kisebb-nagyobb településeinek értékeire építve kívántak magas színvonalú művészeti fesztivált létrehozni. Magasra tették a mércét, világhírű művészeket hívtak meg, a közönség jelentős része pedig Budapestről érkezett a programokra. A 2000-es évek közepén még erősen élt az a szemlélet, hogy elsősorban a legmagasabb művészi értéket képviselő produkcióknak kell helyet adni.

Hollerung Gábor a fesztivál nyitókoncertjén (Fotó: Bódi László)

Hollerung Gábor gondolatai a jubileum kapcsán

A fesztiváligazgató úgy látja, ezt az örökséget változatlan formában nem lehetett és nem is lett volna érdemes továbbvinni. A magas minőségből nem akartak engedni, de néhány év tapasztalata után fokozatosan szélesítették a fesztivál kínálatát.



A fordulatot részben az jelentette, amikor megtapasztaltuk, milyen nyitottan és szeretettel fogadnak minket a kisebb településeken. Amit adunk, az számukra befogadható, és ha nem, akkor magyarázattal segítjük a megértést

– fogalmazott. Ez a közvetlenség azóta a fesztivál egyik védjegye lett. A Budafoki Dohnányi Zenekar kisebb formációi is éppen azért váltak népszerűvé, mert a koncertekhez személyesség és kommunikáció társul. A műsorokban pedig természetesen megfér egymás mellett Bach vagy Mozart, emellett a tangó vagy más populárisabb műfaj. Mára olyan törzsközönsége alakult ki a fesztiválnak, amely évről évre visszatér Zemplénbe.

Ide érdemes eljönni akár úgy is, hogy meg sem nézi az ember a műsort, mert biztos, hogy mindenki talál magának olyat, ami számára tetsző

– mutatott rá Hollerung Gábor. A jubileumi évben is ezt a sokszínűséget mutatja a program: a fesztiválon a komolyzene mellett jazz, népzene, világzene, színházi és kamaraprodukciók, tánc, családi programok és kiállítások is helyet kapnak.

Miért érdemes ellátogatni a fesztiválra, ha valaki most indul útnak?

Aki ma indul el, részt vehet Disznókőn Takács Nikolas koncertjén, Széphalmon pedig Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje, a Mondjad, Atikám! lesz látható.

–árulta el Hollerung Gábor, majd néhány műsort kiemelt a további programokból: Tokajban megnyílik az Arany Sas Élmény- és Rendezvényközpont, ahol a Kodály Kórus és a Steve Jazz Trió közös produkciója mutatja meg, hogyan találkozhat a régi zene a jazzel. A fesztiváligazgató szerint ebben a reneszánsz és barokk zenéből „egyszer csak jazz lesz”: a produkció azt mutatja meg, hogyan maradhat egy régi zenei anyag önazonos, miközben „teljesen friss arcát mutatja”. Szerdán a Magna Cum Laudénak lesz egy szimfonikus koncertje a Budafoki Dohnányi Zenekarral Sárospatakon. Augusztus 20-án Nyári Károly Sinatra-estje és a Budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonic koncertje szerepel a programban. Nyári Károly meghívására különösen régóta készültek. A következő napokban különleges helyszínekből sem lesz hiány. A bózsvai Tilia Kúriában Vivaldi és Piazzolla Négy évszak-világa találkozik, Szegiben Roby Lakatos és a Budapest Ragtime Band lép fel, Borsiban pedig a BDZ Big Band és Micheller Myrtill koncertezik. Szerencsen Rossini Kis ünnepi miséjét vezényli Hollerung Gábor a Munkás Szent József-templomban, amelyet „nagyszerű akusztikájú helyszínnek” tart. A fesztivál utolsó hétvégéjén Bősze Ádám is érkezik, akit a fesztiváligazgató „elképesztő személyiségnek” nevezett, ahogyan a zenéről képes beszélni. Lesz a közkedvelt Megérthető zene előadás is szombaton, Sárospatakon, a műsoron pedig Beethoven V. szimfóniája szerepel, amelyet Hollerung Gábor vezényel és magyaráz.