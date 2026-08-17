Augusztus 20: Ezt az ingyenes program a Budai Várban érdemes megnézni

A Várkapitányság közleménye szerint az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés és a forgalomkorlátozások miatt számítani kell lezárásokra és létszámkorlátozásokra. Jó hír viszont a látogatóknak: ingyenesen megnézhető két különleges helyszín is.

Ingyenes programok Augusztus 20-án.

Fotó: Csudai Sándor / MW

Ingyenes látogatás vár a Budai Várban

A Szent István-teremre az előzetes online regisztráció már lezárult, de augusztus 20-án a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni a belépésre. A regisztráció az ugyancsak a Budavári Palotában található A Hauszmann-sztori című kiállítás díjmentes megtekintésére is érvényes - tájékoztattak a sajtóanyagban.

A Citadellán A Szabadság Bástyája című, tavasszal megnyílt kiállítás várja ingyenesen a látogatókat, előzetes regisztrációra a citadella.hu oldalon van lehetőség.

A Citadella belső parkjában 15 órától ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek.

A Budavári Palotanegyed napközben a Szent György téren át, a közösségi közlekedéssel elérhető Dísz tér felől lesz megközelíthető. A Dísz tér a Clark Ádám tértől az Ellyps-sétányon és a Palota úton keresztül is elérhető lesz. A Palota útról a Csikós udvarra vezető tabáni lifteknél ugyanakkor hosszabb várakozásra lehet számítani - hívták fel a figyelmet.

18 és 22 óra között a Várkert Bazár irányából nem lehet megközelíteni a Budavári Palotanegyedet, és nem lesz átjárható a Várkert Bazár Öntőház udvara, valamint a Vízhordó lépcső sem. 22 óra után a Savoyai teraszról a Keleti felvezető úton és a Vízhordó lépcsőn, illetve a Mária-lift segítségével ismét le lehet jutni a Várkert Bazár irányába - tájékoztatott a Várkapitányság.

A Citadella gyalogosan az Erzsébet híd és a Szent Gellért tér felől, a Gellért-hegy sétaútjain, valamint a Búsuló Juhász megálló irányából, a Szirtes úton keresztül lesz megközelíthető.

A tűzijáték idején az erődfalon belüli északi kilátópontokon biztonsági okokból korlátozott számú látogató tartózkodhat, a belépés érkezési sorrendben történik. A Citadellát körülölelő, erődfalon kívüli sétányon és a Szabadság-szobor körüli teraszon nem lesz létszámkorlátozás, azonban a teljes tűzijáték innen csak bizonyos pontokról lesz látható.