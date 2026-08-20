A Székesfehérvári Királyi Napok egyik leglátványosabb rendezvénye a Koronázási Ünnepi Játékok. A Zichy ligetben hagyományőrzők vernek tábort, a Városház téren középkori piac elevenedik meg, az Országzászló tér mesetérré változik és felvonulnak a város ikonikus óriásbábjai is. A piacon kofák és komédiások jelennek meg, az utcákon régizenészek játszanak, mesterek dolgoznak, miközben hagyományőrző csapatok és kardforgatók idézik meg a régi korok hangulatát.



A Székesfehérvári Királyi Napok egyik leglátványosabb rendezvénye a Koronázási Ünnepi Játékok (Fotó: Facebook/Koronázási Ünnepi Játékok)

A Koronázási Ünnepi Játékok programja

„Egy nagyon színes, történelmi, középkori fesztivál elevenedik meg augusztus 20. és 23. között” – mondta el lapunknak Gruber Nóra, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársa.

A rendezvény egyik különlegessége, hogy maga a történelmi belváros is a program részévé válik. A Városház tér kap egy díszletfalat, ahol középkori városrészleteket mutatunk meg. A Székesfehérvári Szabad Színház művészeivel utcai vásári jeleneteket, piaci jeleneteket valósítunk meg

– tette hozzá.

A hagyományőrző faműveseknél a látogatók régi szerszámokkal és munkafolyamatokkal ismerkedhetnek meg, de próbatételek és történelmi öltöző is várja az érdeklődőket. A középkor kevésbé hétköznapi, titokzatos szereplői sem maradhatnak ki.

„Van egy sikátorunk, amit mindig a jósok és boszik sikátorának rendezünk be, ahol jósoltatni is lehet” – árulta el Gruber Nóra.

A Zichy ligetben hagyományőrző csapatok és kardforgatók vernek tábort. Négy napon keresztül ott alszanak, étkeznek, és látványos bemutatókon mutatják meg, milyen lehetett a középkori harcosok élete.

A családokra is kiemelt figyelmet fordítanak: a gyerekeket korabeli játékok és ügyességi feladatok várják, idén pedig egy várjátszóval is készülnek. A látványosságnak lesz egy érdekes oldala is. A várjátszó egyik elkülönített, 16 éven felülieknek ajánlott része a középkori büntetések világába enged betekintést.

Négy méter magas királyok vonulnak végig Székesfehérváron

A Koronázási Ünnepi Játékok elképzelhetetlenek lennének a Székesfehérvár jelképévé vált királyi óriásbábok nélkül. A körülbelül négy méter magas figurák története a 2013-ban elindított koronázási szertartásjátékokhoz kapcsolódik. Azóta minden évben az adott történelmi előadás szereplőit formálják meg.

Az Árpád-házi uralkodók történetének feldolgozása után a sorozat most az Anjouk felé fordul. A királyi óriásbáb-család idén Károly Róbert és Nagy Lajos figurájával bővül, így az új uralkodók is megjelennek a belvárosi forgatagban.

A négynapos történelmi fesztivál utolsó hétvégéjén a lovagoké lesz a főszerep. Augusztus 22-én interaktív kardvívó foglalkozás, lovagi felvonulás és fegyvernemi bemutatók várják az érdeklődőket. A lovagok a Zichy ligetből indulnak, majd a Fő utcán és a Városház téren keresztül vonulnak a Nemzeti Emlékhelyhez. Szent István sírjánál lovagi esküt tesznek.