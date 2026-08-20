A Székesfehérvári Királyi Napok egyik leglátványosabb rendezvénye a Koronázási Ünnepi Játékok. A Zichy ligetben hagyományőrzők vernek tábort, a Városház téren középkori piac elevenedik meg, az Országzászló tér mesetérré változik és felvonulnak a város ikonikus óriásbábjai is. A piacon kofák és komédiások jelennek meg, az utcákon régizenészek játszanak, mesterek dolgoznak, miközben hagyományőrző csapatok és kardforgatók idézik meg a régi korok hangulatát.
A Koronázási Ünnepi Játékok programja
„Egy nagyon színes, történelmi, középkori fesztivál elevenedik meg augusztus 20. és 23. között” – mondta el lapunknak Gruber Nóra, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársa.
A rendezvény egyik különlegessége, hogy maga a történelmi belváros is a program részévé válik. A Városház tér kap egy díszletfalat, ahol középkori városrészleteket mutatunk meg. A Székesfehérvári Szabad Színház művészeivel utcai vásári jeleneteket, piaci jeleneteket valósítunk meg
– tette hozzá.
A hagyományőrző faműveseknél a látogatók régi szerszámokkal és munkafolyamatokkal ismerkedhetnek meg, de próbatételek és történelmi öltöző is várja az érdeklődőket. A középkor kevésbé hétköznapi, titokzatos szereplői sem maradhatnak ki.
„Van egy sikátorunk, amit mindig a jósok és boszik sikátorának rendezünk be, ahol jósoltatni is lehet” – árulta el Gruber Nóra.
A Zichy ligetben hagyományőrző csapatok és kardforgatók vernek tábort. Négy napon keresztül ott alszanak, étkeznek, és látványos bemutatókon mutatják meg, milyen lehetett a középkori harcosok élete.
A családokra is kiemelt figyelmet fordítanak: a gyerekeket korabeli játékok és ügyességi feladatok várják, idén pedig egy várjátszóval is készülnek. A látványosságnak lesz egy érdekes oldala is. A várjátszó egyik elkülönített, 16 éven felülieknek ajánlott része a középkori büntetések világába enged betekintést.
Négy méter magas királyok vonulnak végig Székesfehérváron
A Koronázási Ünnepi Játékok elképzelhetetlenek lennének a Székesfehérvár jelképévé vált királyi óriásbábok nélkül. A körülbelül négy méter magas figurák története a 2013-ban elindított koronázási szertartásjátékokhoz kapcsolódik. Azóta minden évben az adott történelmi előadás szereplőit formálják meg.
Az Árpád-házi uralkodók történetének feldolgozása után a sorozat most az Anjouk felé fordul. A királyi óriásbáb-család idén Károly Róbert és Nagy Lajos figurájával bővül, így az új uralkodók is megjelennek a belvárosi forgatagban.
A négynapos történelmi fesztivál utolsó hétvégéjén a lovagoké lesz a főszerep. Augusztus 22-én interaktív kardvívó foglalkozás, lovagi felvonulás és fegyvernemi bemutatók várják az érdeklődőket. A lovagok a Zichy ligetből indulnak, majd a Fő utcán és a Városház téren keresztül vonulnak a Nemzeti Emlékhelyhez. Szent István sírjánál lovagi esküt tesznek.
Teljes erejű összecsapások Székesfehérváron
A kardcsattogás augusztus 23-án éri el a csúcspontját. A IV. Szent István Tornán középkori hosszúkardvívók mérik össze tudásukat, a győztes pedig elnyeri Fehérvár Kardját. A verseny mellett csoportos buhurt és fegyvernemi bemutatók is szerepelnek a programban. A buhurt a középkori nehézpáncélos küzdelmek egyik leglátványosabb formája: a harcosok nem előre koreografált jeleneteket adnak elő, hanem teljes erejű összecsapásokat vívnak egymással korhű, tompa élű fémfegyverekkel. Gruber Nóra szerint a Koronázási Ünnepi Játékok már messze Székesfehérvár határain túl is vonzzák az érdeklődőket.
Van, aki a szabadságát tervezi erre az időszakra, pont azért, hogy minden olyan programon részt tudjon venni, ami neki tetszik. Az elmúlt évek visszajelzései alapján Szombathelytől Debrecenig, Pécstől Budapestig, az ország minden részéből érkeznek látogatók
– mondta.
A Koronázási Ünnepi Játékok augusztus 20–23. között várják a látogatókat Székesfehérvár belvárosában. A programok ingyenesen látogathatók.