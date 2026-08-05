Az elmúlt közel két évtizedben a Kurultaj a Kárpát-medence egyik legjelentősebb hagyományőrző eseményévé nőtte ki magát. Évről évre egyre többen érkeznek Bugacra a magyar lakta területekről, valamint a hun–türk tudatú népek közül. A 2026-os rendezvény sajtótájékoztatóján a szervezők az idei újdonságokat és a legfontosabb tudnivalókat ismertették.

A Kurultaj egyik látványos eleme a Nomád esküvő (Fotó: Magyar Turán Alapítvány)

A Kurultaj háttere, programja

Szabó László, Bugac polgármestere szerint a Kurultaj nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű.

„Az Ősök Napja és a Kurultaj nemcsak Bugac, a térség, a vármegye, hanem az egész ország számára is egy marketing-, egy imázsépítő ünnep” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a rendezvény idejére a környék szálláshelyei már most szinte teljesen megteltek. „Mi házigazdaként a Magyar Turán Alapítvánnyal közösen azon dolgozunk, hogy a látogatók jól érezzék magukat és valóban át tudják élni az összetartozás élményét.”

A szervezés gyakorlati oldaláról Varga Zoltán technikai igazgató beszélt. Felidézte, hogy a helyszín a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában, természetes pusztai környezetben található, amely különleges hangulatot biztosít, ugyanakkor a nyári hőségre is fel kell készülni.

Elmondta, hogy az elmúlt tizenöt évben az Ősök Napjával együtt már több mint kétmillió látogatót fogadtak, ezért évről évre fejlesztik az infrastruktúrát.

Idén 650 négyzetméterrel bővítették az árnyékolt nézőteret, két nagyméretű párakaput építettek, hét ivóvízvételi ponton óránként tízezer ember számára tudnak ingyenes ivóvizet biztosítani, emellett baba-mama sátor, árnyékolt kemping és az új Türk Sátor is várja a vendégeket.

A technikai igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy aki teheti, már pénteken érkezzen meg, illetve válassza a kempingezést, mert így elkerülheti a szombati forgalmi csúcsot. Az idei év újdonsága az is, hogy egy új parkolót alakítottak ki a főbejárattól mindössze hatvan méterre.

A programokról Bíró András Zsolt, a Kurultaj főszervezője és a Magyar–Turán Alapítvány elnöke adott részletes tájékoztatást.

Egy olyan ünnepet alkottunk, ahol a magyar emberek közösen, együtt méltón emlékezhetnek meg a nagy közös őseikről, és mindez a hagyományőrzés mentén történik

– kezdte beszédét az elnök, majd hozzátette, hogy az évek során sikerült összekapcsolni a hagyományőrzést a régészeti és antropológiai kutatásokkal, ennek eredményeként pedig folyamatosan nőtt a Kurultaj látogatottsága és szakmai színvonala.

Idén már 55 önálló programelemmel várják az érdeklődőket.

Bíró András Zsolt is azt javasolta a látogatóknak, hogy aki teheti, már péntek reggel érkezzen Bugacra.–

Pénteken már élvezhetik a látogatók a programok egy részét, szombaton pedig tücsökszóra ébredve, átvéve a puszta nyugalmát, teljesen más hangulatban tudják megnézni a rendezvényt.”

A főszervező szerint a Kurultaj egyik legnagyobb értéke maga a helyszín: a természetes puszta, ahol nincsenek nagy vezetékek, nem látszanak gyárkémények. Mint mondta, ezen a területen néhány napra egy egész várost építenek fel, ami csak a helyi összefogásnak köszönhető. Kiemelte: a Magyar–Turán Alapítvány, Bugac önkormányzata és a Bács-Kiskun vármegyei partnerek immár tizennyolc éve dolgoznak együtt a rendezvény sikeréért.

A programok már pénteken délben elkezdődnek. Megnyílik a Kárpát-medence egyik legnagyobb kézműves vására, ahol kizárólag olyan termékek jelenhetnek meg, amelyek kapcsolódnak a történelmi korszakok művészetéhez és hagyatékához, valamint magyar vagy a rokon népek kézműveseitől származnak.

A látogatók fegyverkészítőkkel, szövőkkel, csontfaragókkal és számos más mesterrel találkozhatnak, akik munkájukat is bemutatják.

Itt épül fel ismét a honfoglalás korát idéző hatalmas jurtatábor. Bíró András Zsolt elmondta, hogy a Magyar Turán Szövetség ma már több mint 110 hagyományőrző csapattal működik együtt a teljes Kárpát-medencében. –

Erdélytől az Őrségig, Felvidéktől a Délvidékig ez a magyar összefogás egyik szimbólumává vált, hiszen nemcsak vendégként jönnek a külhoni testvéreink, hanem a megvalósításban is részt vesznek.”

A nemzetközi kapcsolatok is folyamatosan bővülnek. Idén jelen lesz a Türk Államok Szervezetének elnöke, valamint a Nemzetközi Türk Akadémia vezetője, amely éves régészeti közgyűlését ezúttal Bugacon tartja.