Rekordot döntött a Linkin Park: elképesztő összeget hozott a visszatérő turné

A Linkin Park visszatérése minden várakozást felülmúlt: a zenekar From Zero World Tour című koncertsorozata lett a történetének legsikeresebb turnéja. A 80 koncertre 2,2 millió jegy fogyott el, a bevétel pedig elérte a 251 millió dollárt, azaz csaknem 79 milliárd forintot – írja a Rock Celebrities.

Emily Armstronggal tért vissza a színpadra a Linkin Park, és rögtön történelmet írtak: a From Zero World Tour lett a zenekar valaha volt legjövedelmezőbb turnéja.

Fotó: DANIEL KARMANN / DPA/AFP

Két év alatt öt kontinenst jártak be

A csaknem két évig tartó világ körüli turné 23 országot érintett öt kontinensen, és a becslések szerint összesen mintegy hárommillió rajongó látta a koncerteket. A Billboard Boxscore végleges adatai szerint

a rockbanda még soha nem keresett ennyit egyetlen turnéval.

A Linkin Park 2024-ben tért vissza a színpadra Emily Armstronggal az élen. Az új énekes csatlakozása hatalmas változást jelentett a zenekar életében, hiszen az eredeti frontember, Chester Bennington 2017-ben meghalt.

Emily Armstrong 2024. szeptember 5-én lett hivatalosan is a csapat tagja, majd néhány nappal később Los Angelesben lépett először színpadra a Linkin Parkkal.

Az új felállás is hatalmas sikert aratott

A turné a 2024 novemberében megjelent From Zero című albumhoz kapcsolódott. Az új lemezről olyan dalok lettek közönségkedvencek, mint a The Emptiness Machine és a Heavy Is the Crown, amelyek a koncerteken is rendszeresen felcsendültek.

Az új felálláshoz Colin Brittain dobos is csatlakozott, Mike Shinoda, Dave „Phoenix” Farrell, Brad Delson és Joe Hahn mellé. A rekordbevétel pedig azt mutatja, hogy a Linkin Park visszatérése óriási siker lett: a régi rajongók mellett rengeteg új hallgatót is megnyertek maguknak.