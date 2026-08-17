Rekordot döntött a Linkin Park: elképesztő összeget hozott a visszatérő turné

A Linkin Park visszatérése minden várakozást felülmúlt: a zenekar From Zero World Tour című koncertsorozata lett a történetének legsikeresebb turnéja. A 80 koncertre 2,2 millió jegy fogyott el, a bevétel pedig elérte a 251 millió dollárt, azaz csaknem 79 milliárd forintot – írja a Rock Celebrities.
Két év alatt öt kontinenst jártak be
A csaknem két évig tartó világ körüli turné 23 országot érintett öt kontinensen, és a becslések szerint összesen mintegy hárommillió rajongó látta a koncerteket. A Billboard Boxscore végleges adatai szerint
a rockbanda még soha nem keresett ennyit egyetlen turnéval.
A Linkin Park 2024-ben tért vissza a színpadra Emily Armstronggal az élen. Az új énekes csatlakozása hatalmas változást jelentett a zenekar életében, hiszen az eredeti frontember, Chester Bennington 2017-ben meghalt.
Emily Armstrong 2024. szeptember 5-én lett hivatalosan is a csapat tagja, majd néhány nappal később Los Angelesben lépett először színpadra a Linkin Parkkal.
Az új felállás is hatalmas sikert aratott
A turné a 2024 novemberében megjelent From Zero című albumhoz kapcsolódott. Az új lemezről olyan dalok lettek közönségkedvencek, mint a The Emptiness Machine és a Heavy Is the Crown, amelyek a koncerteken is rendszeresen felcsendültek.
Az új felálláshoz Colin Brittain dobos is csatlakozott, Mike Shinoda, Dave „Phoenix” Farrell, Brad Delson és Joe Hahn mellé. A rekordbevétel pedig azt mutatja, hogy a Linkin Park visszatérése óriási siker lett: a régi rajongók mellett rengeteg új hallgatót is megnyertek maguknak.